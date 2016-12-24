Сегодня вечером откроются все входы на Пражский град

Пражский град 24 декабря изменит время работы, чтобы все желающие могли посетить ночное богослужение.

Фото: http://jeshoots.com/, Jan Vašek

Повышенные меры безопасности на Пражском граде будут длиться и на рождественские праздники. Но 24 декабря, в Сочельник, комплекс изменит время работы. В 22:45 откроются все входы на Град с Пороховом моста и Градчанской площади, чтобы верующие могли посетить ночное богослужение.

«Посетители будут проходить контроль безопасности, поэтому всех желающих зайти на Пражский град сегодня вечером мы просим не брать с собой опасные предметы и сумки», – сообщил Пражский град на своем сайте.

Усиленный контроль туристов, желающих посмотреть на самую посещаемую чешскую достопримечательность, начали в середине летних каникул. На входах установили рамы металлоискателей, полицейские начали проверять сумки посетителей.

В пятницу Град также сообщил, что в течение предпраздничных выходных максимальное время ожидания на входе на Градчанскую площадь составило максимум 17 минут.

Источник: ČT24