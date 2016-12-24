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Пражане выстроились в длинные очереди за рыбным супом с коньяком

Пражане выстроились в длинные очереди за рыбным супом с коньяком

Vlada Marsheva 149 0
3000 порций традиционного рыбного супа раздали сегодня в центре Праги. На Староместской площади продолжается праздничная программа.
Фото: @bookforcooking, twitter.com
Пражане выстроились в длинные очереди за рыбным супом с коньяком

Традиционная раздача рождественского рыбного супа в двух местах в центре Праги сегодня пользовалась огромной популяностью. Организаторы приготовили и раздали 3000 порций. Днем суп разливали на Староместской и Вацлавской площадях.

На Староместской площади перед киосками с рыбным супом длинная очередь образовалась еще за 10 минут до начала раздачи. Здесь суп всем желающим наливала мэр Праги Адриана Крначова.

На Вацлавской площади также раздавали суп, приготовленный по традиционному рецепту: с коньяком и карамелью. На раздаче стоял староста Праги 1 Олдржих Ломецки с командой коллег.

Рождественские акции в центре Праги в этом году сопровождались повышенными мерами безопасности из-за террористического нападения в Берлине. На улицах присутствовали стражники на лошадях, а за радачей супа наблюдали два вооруженных полицейских с автоматами.

Изначально раздача рыбного супа была предназначена для бездомных и нуждающихся, но к акции охотно подключились простые прохожие и посетители рождественских ярмарок. Суп хотели попробовать даже целые семьи с детьми. По словам организаторов акции, каждый год интерес к ней возрастает. Поэтому в этом году супа приготвили на несколько сотен порций больше.

Праздничная программа на Староместской плошади сегодня продлится до 21:00. На сцене будут выступать солисты Национального театра и Государственной оперы Прага, которые сыграют Чешскую рождественскую мессу Якуба Яна Рыбы. В воскресенье с 18:00 посетители ярмарки смогут послушать игру на колоколах Петра Маноушка. Детям 26 декабря в 18:30 покажут сказку «12 месяцев».

Источник: ČTK

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Темы
традиции Прага Рождество Рождественские рынки Рождество в Праге
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