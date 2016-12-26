Чешские метеорологи рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Чешский гидрометцентр опубликовал долгосрочный прогноз погоды на период с 26 декабря по 22 января.

Последняя неделя уходящего года будет теплее, чем должна быть в соответствии с климатической нормой. Прогноз погоды на период с 26 декабря по 22 января в Чехии, в целом, не будет идти вразрез со среднестатистическими ежегодными показателями. Ожидается, что средняя температура будет колебаться в рамках от -3,3 до 1,3 °C.

По прогнозу метеорологов, в новогоднюю ночь будет относительно тепло – от -1 до -6 °C. Днем будет выше нуля. Обильных осадков не ожидается. В январе температура воздуха будет держаться на уровне выше нуля. Количество осадков будет средним – как и полагается для данного периода года.

Источник: idnes.cz