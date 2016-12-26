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Стало известно, за что жителей Чехии штрафуют чаще всего

Стало известно, за что жителей Чехии штрафуют чаще всего

Vlada Marsheva 973 0
Оказалось, что чехи не только не стыдятся своих штрафов, но даже хвастаются ими перед друзьями.
Фото: pixabay.com
Стало известно, за что жителей Чехии штрафуют чаще всего

С каждым годом чехи получают все больше штрафов за нарушение правил дорожного движения или пеню за просроченные платежи. Только в этом году подобные штрафы платил каждый третий чех. Больше половины «нарушителей» не стесняются этого, а даже гордятся штрафами. В основном гордость за штрафы испытывают мужчины.

По информации компании Profi Credit, каждый второй чех нейтрально относится к штрафам, трое из пяти человек хвастаются этим перед знакомыми. У мужчин это число выше. Две третьих чехов развлекают историями о своих штрафах приятелей.

Самое распространенное нарушение, за которое чехи платят пеню, – задержка платежей за телефон или аренду (треть всех санкций и штрафов).

Больше 20% штрафов чехи получают за неправильную парковку. Еще 20% штрафов – за нарушение правил дорожного движения. Четвертая по распространенности причина наложения пени – задержка платежей по кредитам.

Мужчины в Чехии чаще всего получают штрафы за превышение скорости, женщины – за то, что забывают вовремя платить по счетам.

Меньше всего в Чехии распространены штрафы за нарушение общественного порядка, езду без билета или ннесвоевременную выплату налогов.

Источник: Novinky.cz

 

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