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Календарь 2017 года подарит жителям Чехии больше длинных выходных

Календарь 2017 года подарит жителям Чехии больше длинных выходных

artyommm 553 0
В Чехии опубликовали календарь государственных праздников на следующий год.
Календарь 2017 года подарит жителям Чехии больше длинных выходных

В новом году жителей Чехии ожидает 250 рабочих дней, на два дня меньше, чем в уходящем году. Кроме того, 2017 год подарит чехам сразу шесть продленных выходных. На выходные дни в следующем году выпадет три государственных праздника: Новый год, День возникновения независимой Чехословакии и Сочельник. 

Брать отпуск будет особенно удобно в мае – после любого из двух длинных уик-эндов, продленных благодаря праздничному дню в понедельник. Тем, кто планирует поехать на отдых в первую неделю июля, хватит всего трех дней отпуска, так 5 и 6 июля (среда и четверг) будут праздничными днями.

В апреле чехов ожидают 4-дневные пасхальные каникулы – с 14 по 17-е число. На Рождество то же самое – с 23 по 26 декабря. В ноябре также будут длинные выходные – благодаря Дню борьбы за свободу и демократию в Чехии 17 ноября, который выпадает в следующем году на пятницу. Новый год также можно будет отмечать три дня, так как 1 января 2018 года приходится на понедельник.

Напоминаем, в этом году в Чехии вступил в силу новый закон, согласно которому во время семи государственных праздников (Новый год, Пасхальный понедельник, 8 мая, 28 сентября, 28 октября, 25 и 26 декабря) открыты будут только магазины площадью менее 200 кв. м. Работать также будут аптеки, магазины на заправках, в аэропортах, на вокзалах и в больницах.

Что касается школьных каникул, то в 2017 году зимние каникулы продлятся с 23 декабря по 2 января и будут максимально короткими, а летом – с 1 июля по 3 сентября. Посмотреть, когда будут весенние каникулы в чешских школах в 2017 году, можно здесь

Информация для суеверных: в следующем году будет две пятницы 13-е, в январе и октябре. 

Любителей астрономических явлений в Чехии ожидает два лунных затмения: в ночь с 10 на 11 февраля луна будет закрыта наполовину, а ночью 7 августа тень закроет лунный диск на четверть. 

На летнее время в 2017 году Чехия перейдет в воскресенье 26 марта в 2:00 (часы нужно будет перевести на час вперед) и вернется на зимнее в воскресенье 29 октября в 3:00 (часы переводят на час назад). 

Государственные праздники в Чехии в 2017 году

1 января 2018 - Новый год (понедельник)
14 апреля - Великая пятница
17 апреля - Пасхальный понедельник
1 мая - День труда (понедельник)
8 мая - День победы (понедельник)
5 июля - День Кирилла и Мефодия (среда)
6 июля - День сожжения Яна Гуса (четверг)
28 сентября - День чешской государственности (четверг)
28 октября - День возникновения независимой Чехословакии (суббота)
17 ноября - День борьбы за свободу и демократию (пятница)
24 декабря - Сочельник (воскресенье)
25 декабря - Рождество (понедельник)
26 декабря - Второй день Рождества (вторник)

Источник: idnes.cz

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Темы
праздники Новый год Выходные в Праге
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