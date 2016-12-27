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В Чехии начинается главная волна распродаж

В Чехии начинается главная волна распродаж

artyommm 1024 0
Чешские магазины открываются после праздников и начинают предлагать более высокие скидки на товары.
В Чехии начинается главная волна распродаж

Рождественские праздники в Чехии прошли, и большие магазины снова открывают свои двери для покупателей и предлагают еще более высокие скидки. Из-за последних изменений в законодательстве, касающихся работы объектов торговли, в этом году главная волна скидок после Рождества пришла на день позже. 

Продавцы обещают скидки на десятки процентов, в особенности на сезонные товары. Дешевле всего можно будет купить распакованные вещи, которые покупатели вернули как неподходящий подарок. 

В торговой сети Tesco скидки начинаются от 50%, Euronics обещает целых 80%. «Распродажи после Рождества позволяют нам освободить склады перед новым сезоном», – говорят в пресс-службе сети.

В магазинах Datart распродажа продлится до середины января, скидки будут достигать 70%. «При расчете размера скидок мы исходим из реальных цен в предрождественский период. На распродажу будут выставлены тысячи продуктов в рамках всего нашего ассортимента – от мобильных телефонов, компактных кухонных приборов до крупногабаритной бытовой техники и телевизоров», – сообщают в пресс-отделе торговой сети. В прошлом году наибольшим спросом у покупателей пользовались телевизоры, продажи которых сделали половину оборота.

Источник: ceskenoviny.cz

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