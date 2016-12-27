Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 4 °C
Граждане Чехии: «Наш голос не имеет веса в ЕС»

Граждане Чехии: «Наш голос не имеет веса в ЕС»

artyommm 412 0
Опубликованы результаты последнего исследования общественного мнения в странах ЕС, которое проводили по поручению Европарламента.
Граждане Чехии: «Наш голос не имеет веса в ЕС»

Чехи снова оказались самым скептичным народом в отношении Европарламента и его роли в будущем. Таковы результаты нового исследования, которое провели по поручению Парламента ЕС. 61% чехов признают, что Чехия получает выгоду от членства в Евросоюзе, и этот результат на 1% выше, чем в среднем по Европе.

Только четверть европейцев положительно относится к правительству ЕС (и 17% чехов). 44% граждан ЕС выразили нейтральное отношение к Европарламенту (47% чехов). Абсолютно негативно воспринимают руководство ЕС 28% европейцев (34% чехов).

Согласно исследованию, чехи не скупятся на скепсис в отношении Европейского парламента, о чем говорит и очень низкий процент участия в европейских выборах. «Если кто-то поливает грязью какой-либо институт в течение 8 или 12 лет, то он не может выглядеть хорошо. Мы должны сейчас работать над тем, чтобы его образ улучшился», – сказал евродепутат Павел Поц.

«Мы должны показать на своем практическом результате, по деятельности парламента, что и он имеет смысл. С другой стороны, я должен самокритично сказать, что иногда мы обсуждаем здесь страшные глупости», – поделился евродепутат Станислав Полчак.

В отличие от киприотов или испанцев, чехи вместе с поляками и датчанами входят в тройку народов, которые меньше всего хотят того, чтобы в будущем евродепутаты играли важную роль в жизни ЕС. Сейчас Чехия входит в пятерку стран, считающих свой голос совершенно неважным в ЕС. Так, например, считает 85% греков и 74% итальянцев. Недалеко от них ушли и граждане Чехии.

Источник: ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
Евросоюз Опрос общественного мнения Европарламент Чехия
Читайте
по теме 
Новая поправка в закон защитит рабочих-иностранцев в Чехии
22.12.2016 14:02 Жизнь
Новая поправка в закон защитит рабочих-иностранцев в Чехии
1106 0
В Чехии подорожают сигареты – из-за отпугивающих картинок на упаковке
19.12.2016 11:32 Общество
В Чехии подорожают сигареты – из-за отпугивающих картинок на упаковке
596 0
Житель Чехии зарабатывает почти 13 тысяч евро в год
16.12.2016 08:26 Экономика
Житель Чехии зарабатывает почти 13 тысяч евро в год
1584 0
Страны Евросоюза договорились о быстрой отмене безвизового режима
15.12.2016 14:54 Политика
Страны Евросоюза договорились о быстрой отмене безвизового режима
1631 0
Последние новости:
27
декабря
Чешские коммунальщики просят не смывать использованное растительное масло в раковину
27.12.2016 13:37 Общество
Чешские коммунальщики просят не смывать использованное растительное масло в раковину
165 0
Чешскому магазину грозит штраф на миллион за работу в Рождество
27.12.2016 13:27 Общество
Чешскому магазину грозит штраф на миллион за работу в Рождество
182 0
Бабиш хочет построить в Праге квартал для чиновников по примеру Парижа
27.12.2016 12:59 Политика
Бабиш хочет построить в Праге квартал для чиновников по примеру Парижа
280 0
Бюджет Чехии побил рекорд, но экономисты не рекомендуют обольщаться
27.12.2016 12:33 Экономика
Бюджет Чехии побил рекорд, но экономисты не рекомендуют обольщаться
226 0
Скоро полиция в Чехии начнет работать по-другому
27.12.2016 11:44 Общество
Скоро полиция в Чехии начнет работать по-другому
412 0
Заключенные выйдут на улицы Праги
27.12.2016 10:40 Общество
Заключенные выйдут на улицы Праги
377 0
Чехи массово сдают рождественские подарки в магазины
27.12.2016 10:11 Общество
Чехи массово сдают рождественские подарки в магазины
940 0
В Чехии начинается главная волна распродаж
27.12.2016 08:08 Общество
В Чехии начинается главная волна распродаж
1024 0
26
декабря
В рождественской речи Земан похвалил Китай и предостерег от цензуры
26.12.2016 15:33 Политика
В рождественской речи Земан похвалил Китай и предостерег от цензуры
561 0
Прогноз на 2017 год в Чехии: рост экономики, зарплат и инфляции
26.12.2016 10:33 Экономика
Прогноз на 2017 год в Чехии: рост экономики, зарплат и инфляции
1013 0



Мобильная версия