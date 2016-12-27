Граждане Чехии: «Наш голос не имеет веса в ЕС»

Опубликованы результаты последнего исследования общественного мнения в странах ЕС, которое проводили по поручению Европарламента.

Чехи снова оказались самым скептичным народом в отношении Европарламента и его роли в будущем. Таковы результаты нового исследования, которое провели по поручению Парламента ЕС. 61% чехов признают, что Чехия получает выгоду от членства в Евросоюзе, и этот результат на 1% выше, чем в среднем по Европе.

Только четверть европейцев положительно относится к правительству ЕС (и 17% чехов). 44% граждан ЕС выразили нейтральное отношение к Европарламенту (47% чехов). Абсолютно негативно воспринимают руководство ЕС 28% европейцев (34% чехов).

Согласно исследованию, чехи не скупятся на скепсис в отношении Европейского парламента, о чем говорит и очень низкий процент участия в европейских выборах. «Если кто-то поливает грязью какой-либо институт в течение 8 или 12 лет, то он не может выглядеть хорошо. Мы должны сейчас работать над тем, чтобы его образ улучшился», – сказал евродепутат Павел Поц.

«Мы должны показать на своем практическом результате, по деятельности парламента, что и он имеет смысл. С другой стороны, я должен самокритично сказать, что иногда мы обсуждаем здесь страшные глупости», – поделился евродепутат Станислав Полчак.

В отличие от киприотов или испанцев, чехи вместе с поляками и датчанами входят в тройку народов, которые меньше всего хотят того, чтобы в будущем евродепутаты играли важную роль в жизни ЕС. Сейчас Чехия входит в пятерку стран, считающих свой голос совершенно неважным в ЕС. Так, например, считает 85% греков и 74% итальянцев. Недалеко от них ушли и граждане Чехии.

Источник: ceskatelevize.cz