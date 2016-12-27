Чехи массово сдают рождественские подарки в магазины

Большинство чешских магазинов принимает подарки обратно, хотя по закону принимать их должны только интернет-продавцы.

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После рождественских праздников многие жители Чехии возвращают в магазины неподходящие подарки и вещи, которые им подарили дважды. Хотя по закону продавцы не обязаны обменивать товары, большинство чешских магазинов соглашается на возврат. В других случаях чехи продают нежеланные подарки на аукционных порталах.

В прошлые годы чехи начинали возвращать подарки в магазины уже на рождественские праздники. Но в этом году все крупные магазины впервые закрылись, поэтому главная волна возвратов и обменов начинается с сегодняшнего дня.

Юрист журнала для потребителей dTest Милош Боровичка обращает внимание на разницу между рекламацией и возвращением подарков, которые магазины с точки зрения закона принимать не обязаны. Продавец по собственному усмотрению может вернуть клиенту деньги, обменять товар или выдать сертификат на другие покупки.

Например, магазин Globus принимает обратно товары в течение 30 дней с момента покупки:

«Клиенты могут вернуть товар, пока не прошло 30 дней после покупки. Товар должен быть неповрежденным, неношеным, в оригинальной упаковке и в идеале с кассовым чеком», – объясняет пресс-секретарь магазина Павла Гобикова.

Что касается подарков, приобретенных по интернету, их по закону можно вернуть без объяснения причин в течение 14 дней после покупки. В связи с рождественскими праздниками большинство чешских интернет-магазинов продляет этот период.

«В интернет-магазины не обязательно возвращать товар в оригинальной неповрежденной упаковке, но если покупатель выбросит ее, продавец может вернуть ему меньше денег», – юрист подчеркивает Милош Боровичка.

Неподходящие подарки не всегда сдают в магазины. Часто их сразу после рождества выставляют на порталах аукционов.

Чтобы избежать проблем с возвратом товаров, многие чехи предпочитают дарить наличные или подарочные сертификаты. Если это купон на покупки в каком-либо магазине, с ним можно будет отправиться и на большие распродажи, которые начинаются после Рождества: в этом году на день позже обычного.

Источник: ceskatelevize.cz