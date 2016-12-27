Заключенные выйдут на улицы Праги

Тюремное управление Чехии готовит проект, по которому осужденные смогут получить работу на свободе – будут работать дворниками и водителями мусоровозов.

Тюремное управление собирается предоставить работу нескольким десяткам заключенных, которые смогут выйти на улицы Праги. Речь идет об осужденных, которые отбывают наказания не в колониях строгого режима. Столице они могли бы приносить пользу, работая дворниками или водителями мусоровозов. Подобная идея нашла отклик уже во многих иностранных государствах, и ее преимущество в том, что заключенным легче адаптироваться в реальной жизни после освобождения.

Чтобы работать на свободе, осужденным придется пройти строгий отбор. Тюремное управление не хочет раскрывать никаких подробностей, но известно, что на улицы Праги выпустят тех заключенных, которые содержатся в учреждениях менее строгого типа.

Работодателем осужденных могла бы стать компания Comwag, которая отвечает за вывоз мусора с улицы Праги. Изначально планируется трудоустроить около 40 человек, остальных будут набирать постепенно – в зависимости от того, оправдаются ли ожидания.

В Чехии на данный момент способно трудиться около 14 из 22 тысяч заключенных. Большинство из них работает на территории тюрем в различных мастерских. То, что осужденные будут работать не только в тюрьмах, но и за их пределами, не станет новинкой: обычно тюрьмы сотрудничают в этом направлении с городскими и муниципальными учреждениями.

А сложно ли устроиться на работу бывшему заключенному? Официальной статистики нет, но центр Rubikon считает, что менее 1/3 освобожденных удается найти работу. По информации компании LMC, 68% работодателей требуют справку о несудимости. Интересно, что только 30-45% недавних заключенных желают устроиться на работу.

Источник: lidovky.cz