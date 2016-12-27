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Скоро полиция в Чехии начнет работать по-другому

Скоро полиция в Чехии начнет работать по-другому

artyommm 412 0
Комитет безопасности подготавливает изменения в работе чешской полиции, которые касаются правил контроля скорости на дорогах, приема на работу новичков и периодичности переаттестации.
Скоро полиция в Чехии начнет работать по-другому

Члены Комитета безопасности при чешской Палате депутатов подготавливают изменения в работе городской полиции. Одним из них станет то, что полицейские из одного города не смогут контролировать скорость проезжающих машин в другом. На данный момент проверять скорость может любой сотрудник полиции вне зависимости от населенного пункта, где он работает.

Необходимость в данном изменении объясняют тем, что сотрудники полицейских служб из небольших городков работают на территории всего края и следят в основном за соблюдением только скоростного режима, чтобы выявлять нарушителей и зарабатывать деньги для своего города. Сейчас нередко бывает так, что полицейские контролируют скорость машин и на расстоянии 100 км от города, где они служат.

Еще одна поправка в законодательстве позволит набирать на работу в полицию новобранцев моложе, чем сейчас. Возрастной порог приема в полицию понизят с 21 года до 18 лет. Причиной стало то, что полиции не хватает людей: только в одной Праге речь идет о сотнях недостающих сотрудников. 

Третье изменение будет касаться периодичности переаттестации. Полицейские должны будут проходить ее не каждые три года, как сейчас, а раз в пять лет. А после 15 лет службы они и вовсе будут освобождены от этой обязанности.

Министр внутренних дел Милан Хованец считает данные поправки разумными. Депутаты согласны принять их на рассмотрение как можно скорее. Если изменения будут одобрены, то новые правила в работе чешской полиции вступят в силу уже с января 2018 года.

Источник: ihned.cz

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полиция законопроект
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