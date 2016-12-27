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Чешскому магазину грозит штраф на миллион за работу в Рождество

Чешскому магазину грозит штраф на миллион за работу в Рождество

Vlada Marsheva 182 0
Крупный чешский магазин единственный нарушил новый закон о работе магазинов по государственным праздникам. Наказание будет строгим.
Фото: alza.cz
Чешскому магазину грозит штраф на миллион за работу в Рождество

Чешская торговая инспекция провела на Рождество больше 300 проверок, во время которых сотрудники контролировали соблюдение нового закона о времени работы крупных магазинов на праздники. Нарушил закон единственный магазин – пльзеньское отделение Alza.cz.

Теперь инспекция завела на магазин уже второе административное дело. Первый спор с магазином тянется еще с 28 октября. За повторное нарушение правил магазину грозит штраф до 5 млн крон.

Напомним, что, согласно новому закону, чешские магазины площадью больше 200 м2 не должны работать по государственным праздникам. Интернет-магазинов это не касается, но Alza.cz оставили открытым стандартный крупный магазин.

В ближайшее время должны определить окончательный размер штрафа, который должен будет выплатить магазин. За однократное нарушение закона предусмотрен штраф до 1 миллиона крон, за повторное – до 5 млн крон. Руководство Alza.cz пока отказывается комментировать инцидент.

Источник: Aktualne.cz

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Темы
Рождество магазины законы штраф
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