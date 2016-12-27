Чешские коммунальщики просят не смывать использованное растительное масло в раковину

Использованное растительное масло засоряет трубопровод и канализацию в Чехии, но почти никто не занимается его сбором у себя дома и не относит в специальные контейнеры. А нужно.

Кто собирает использованное масло после приготовления пищи и выбрасывает его потом в специальный контейнер? В Чехии так не делает почти никто. При этом масло и жиры, слитые в раковину, забивают трубопровод и канализацию. В дни рождественских праздников проблема приобретает катастрофический размах. Ее решение – специальные сосуды для сбора, которые уже все чаще можно увидеть на улицах.

Использованное масло, как бумагу или стекло, нужно выбрасывать в специальные контейнеры. В противном случае возникают проблемы в работе очистных систем сточных вод. В городке Модржице в районе Брно с населением 5 тысяч человек в очистных системах ежедневно образуется слой загрязнений на 500 кг. На рождественских каникулах их масса возрастает в три раза.

Ежегодно каждый чех потребляет в среднем более 17 кг растительного масла. Для сбора для последующей переработки использованного продукта появляются специальные контейнеры. Если два года назад на улицах насчитывалось всего 540 таких сосудов, то в прошлом году их число выросло на 260. В этом году прибавились еще четыре сотни.

Когда контейнер наполняется, его забирают компании, занимающиеся переработкой. Использованный продукт применяют в производстве технических масел. Также он годится для изготовления технического мыла для уборки полов или смазки железнодорожных стрелочных переводов.

Источник: ceskatelevize.cz