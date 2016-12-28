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Осторожно: в Праге промышляют псевдомусорщики, вымогающие деньги у горожан

Осторожно: в Праге промышляют псевдомусорщики, вымогающие деньги у горожан

artyommm 645 0
Преступники в униформе сотрудников Pražské služby, занимающихся уборкой мусора, незаконно проникают в дома и просят денег у жителей под разными предлогами.
Фото: автор ŠJů, лиц. CC-BY-SA-3.0, ссылка на фото http://bit.ly/2hn6yW2
Осторожно: в Праге промышляют псевдомусорщики, вымогающие деньги у горожан

В Праге начали промышлять псевдомусорщики, одетые в настоящую униформу. Они под разными предлогами вымогают у людей деньги. Компания Pražské služby просит не давать ни кроны преступникам и немедленно сообщать в полицию, если они появятся в здании.

Псевдомусорщики просят денег по разным причинам: то им не хватает на похороны коллеги, то хотят премию к Рождеству или надбавку, чтобы купить продукты к праздничному ужину. Компания Pražské služby отрицает, что кто-либо из ее сотрудников занимается подобными вещами, и говорит, что речь идет о лжемусорщиках, которые пользуются добросердечностью пражан во время праздников.

Один из псевдомусорщиков был замечен на улице На Слатинце. Он проник в дом за одной из жительниц. По словам пресс-атташе пражской полиции Яна Данека, речь идет о преступлении – незаконном проникновении на частную территорию, а также об обмане. На прошлой неделе полиция раскрыла три подобных случая.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
мусор преступность Прага полиция
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