Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 3 °C
В Праге сократят движение ночных трамваев из-за шума

В Праге сократят движение ночных трамваев из-за шума

Vlada Marsheva 367 0
Из-за новых санитарных норм по уровню шума в Праге сократят движение ночных трамваев. Ограничение коснется и некоторых дневных маршрутов.
В Праге сократят движение ночных трамваев из-за шума

Со следующего года Праге придется сократить количество трамвайных дневных и в первую очередь ночных (с 22:00 до 6:00) маршрутов. Этого требуют новые санитарные нормы по расчету допустимого уровня шума.

По мнению экспертов, в Праге слишком много шума от трамваев, что может доставлять жителям дискомфорт. Чтобы в городе стало тише, нужно либо увеличивать интервалы движения трамваев, либо менять трамвайные пути. Однако новым нормам не соответствуют даже обновленные пути.

На данный момент главная проблема касается недавно отремонтированной трассы на улице Белеградской (Bělehradská), по которой пустили новый трамвайный маршрут. Чтобы вписаться в новые санитарные нормы по уровню шума, маршрут придется сократить или полностью отменить.

Согласно принятой норме, уровень шума на Белеградской повысила до 2,4 децибелов при допустимом значении в 2 децибела. Чтобы снизить шум, из ночного сообщения придется исключить 18 трамваев, а из дневного – и вовсе 55. Еще больше трамваев придется сократить на улице Лазарской (Lazarská), по которой ездит наибольшее количество ночных трамваев.

Если пражская мэрия не уладит проблему, многие трамваи перестанут ходить уже с 1 апреля. Заменить их планируют менее экологическими автобусами, которые загрязняют воздух выбросами, но не распространяют так много шума.

По мнению заместителя мэра по вопросам транспорта Петра Долинека, нормы по ограничению уровня шума абсурдные. В ближайшее время он собирается вести переговоры с Министерством здравоохранения, но создатели законопроекта убеждены, что с новыми нормами все в порядке.

Источник: Lidovky.cz

Рассказать всем:
Темы
трамвай транспорт Прага
Читайте
по теме 
Škoda обеспечивает трамваями Финляндию
21.12.2016 16:46 Экономика
Škoda обеспечивает трамваями Финляндию
682 0
Смазывающий трамвай в Праге отремонтировали и украсили к Рождеству
19.12.2016 12:32 Общество
Смазывающий трамвай в Праге отремонтировали и украсили к Рождеству
697 0
Общественный транспорт в Праге станет быстрее
08.11.2016 12:07 Общество
Общественный транспорт в Праге станет быстрее
811 0
Мужчина сознался в убийстве женщины в пражском трамвае спустя два года
01.11.2016 14:12 Общество
Мужчина сознался в убийстве женщины в пражском трамвае спустя два года
1200 0
Последние новости:
28
декабря
Чешский предприниматель стал Человеком года в России
28.12.2016 18:19 Общество
Чешский предприниматель стал Человеком года в России
91 0
Аналитики поделились прогнозом по курсу кроны к евро в 2017 году
28.12.2016 16:28 Экономика
Аналитики поделились прогнозом по курсу кроны к евро в 2017 году
174 0
Риелторы: купить маленькую «однушку» в Праге стало почти невозможно
28.12.2016 16:04 Экономика
Риелторы: купить маленькую «однушку» в Праге стало почти невозможно
313 0
С января в Чехии вырастет минимальная зарплата
28.12.2016 12:25 Экономика
С января в Чехии вырастет минимальная зарплата
412 0
Евростат рассказал, почему чехам не нужны смартфоны
28.12.2016 11:53 Общество
Евростат рассказал, почему чехам не нужны смартфоны
471 0
Водитель без прав скрывался от пражской полиции со скоростью 230 км/ч
28.12.2016 11:51 Общество
Водитель без прав скрывался от пражской полиции со скоростью 230 км/ч
369 0
Чешские транспортники наживаются на людях, не оплативших в детстве проезд
28.12.2016 11:26 Общество
Чешские транспортники наживаются на людях, не оплативших в детстве проезд
678 0
В Чехию идут сильные морозы из Сибири
28.12.2016 11:24 Общество
В Чехию идут сильные морозы из Сибири
1239 0
Наталья Иванова о балетных мастерских и открытии школы Андрея Меркурьева в Праге
28.12.2016 10:23 Интервью
Наталья Иванова о балетных мастерских и открытии школы Андрея Меркурьева в Праге
374 0
Пражан просят правильно выбрасывать елки
28.12.2016 10:15 Общество
Пражан просят правильно выбрасывать елки
552 0



Мобильная версия