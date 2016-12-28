В Праге сократят движение ночных трамваев из-за шума

Из-за новых санитарных норм по уровню шума в Праге сократят движение ночных трамваев. Ограничение коснется и некоторых дневных маршрутов.

Со следующего года Праге придется сократить количество трамвайных дневных и в первую очередь ночных (с 22:00 до 6:00) маршрутов. Этого требуют новые санитарные нормы по расчету допустимого уровня шума.

По мнению экспертов, в Праге слишком много шума от трамваев, что может доставлять жителям дискомфорт. Чтобы в городе стало тише, нужно либо увеличивать интервалы движения трамваев, либо менять трамвайные пути. Однако новым нормам не соответствуют даже обновленные пути.

На данный момент главная проблема касается недавно отремонтированной трассы на улице Белеградской (Bělehradská), по которой пустили новый трамвайный маршрут. Чтобы вписаться в новые санитарные нормы по уровню шума, маршрут придется сократить или полностью отменить.

Согласно принятой норме, уровень шума на Белеградской повысила до 2,4 децибелов при допустимом значении в 2 децибела. Чтобы снизить шум, из ночного сообщения придется исключить 18 трамваев, а из дневного – и вовсе 55. Еще больше трамваев придется сократить на улице Лазарской (Lazarská), по которой ездит наибольшее количество ночных трамваев.

Если пражская мэрия не уладит проблему, многие трамваи перестанут ходить уже с 1 апреля. Заменить их планируют менее экологическими автобусами, которые загрязняют воздух выбросами, но не распространяют так много шума.

По мнению заместителя мэра по вопросам транспорта Петра Долинека, нормы по ограничению уровня шума абсурдные. В ближайшее время он собирается вести переговоры с Министерством здравоохранения, но создатели законопроекта убеждены, что с новыми нормами все в порядке.

Источник: Lidovky.cz