Жители района Праги бьют тревогу: сотни фур нарушат их спокойствие

Девелопер неожиданно сообщил о намерении строить гигантский контейнерный склад в пражском районе Малешице, застроенном преимущественно частными виллами, пока местные жители были заняты праздниками.

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Жители района Праги Малешице, застроенного преимущественно частными виллами, узнали только перед Рождеством, что скоро недалеко от их домов ежедневно будет проезжать до 120 груженых фур. Все они будут направляться на гигантский контейнерный склад, который будет служить пунктом распределения грузов. Проект, о котором инвестор сообщил в канун Рождества, не понравился не только местным жителям, но и администрации Праги 10. На подачу претензий остается мало времени – до 5 января.

Гигантский склад может занять территорию 80 тысяч кв. м, что почти в два раза превышает по размаху Вацлавскую площадь. Транспортный терминал был бы связан с работающей здесь промышленной зоной и теплостанцией. Новый объект хотят строить на полях, которые сейчас ограничены трассой на ул. Průmyslová, и в северной части промзоны. Ежедневно сюда бы приезжало до 120 фур. Привезенный ими груз перекладывали бы в поезда и отправляли дальше. Общая вместительность перевалочного пункта может составить 900 контейнеров.

Грузовой автотранспорт осложнит движение в Малешице и в других районах. По словам члена комиссии по территориальному планированию Ренаты Хмеловой, девелопер хорошо знает, что в период Рождества и праздников у граждан меньше возможностей подготовить и подать претензию, поэтому он воспользовался моментом.

Новый терминал могут начать строить уже в 2019 году, работы хотели бы завершить за год. Инвестор высоко оценивает удобство Малешице: рядом находится промзона и трасса на ул. Průmyslová, которая в одном направлении ведет на D8, в другом – на Южную соединительную дорогу; рядом также проходит и ж/д трасса 091.

Источник: lidovky.cz