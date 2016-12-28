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Пражан просят правильно выбрасывать елки

Пражан просят правильно выбрасывать елки

Vlada Marsheva 552 0
Пражские коммунальные службы попросили не засорять елками мусорные контейнеры и рассказали, куда их выбрасывать.
Фото: pixabay.com
Пражан просят правильно выбрасывать елки

После зимних праздников пражские компании по вывозу мусора загружены больше обычного. Им приходится справляться не только с множеством выброшенных упаковок от подарков, но и с массой рождественских елок, которые многие жители выбрасывают в неположенные места.

Коммунальные службы обратились к горожанам с просьбой грамотно выбрасывать елки, чтобы облегчить ситуацию с вывозом мусора и предотвратить забивание контейнеров. Елки просят не выбрасывать в контейнеры со смешанными отходами, а ставить возле них. В коттеджной застройке елки нужно оставлять возле ближайших контейнеров для классифицированного мусора.

Лучше всего выставлять елку возле мусорных контейнеров за день до приезда коммунальных служб. Елки собирают в обычном режиме, как и другой мусор. Сбор будет проходить весь январь и февраль.

Деревья отвозят в специализированные компании, которые обрабатывают их и используют как топливо. Елки с загрязнениями и игрушками отвозят вместе со смешанным мусором для дальнейшего энергетического использования в ZEVO Malešice.

Исключение составляют искусственные елки. Если они отслужили свое, их нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры. Искусственные елки нужно относить в специализированный приемный пункт (sběrný dvůr). Найти ближайший из них в Праге и посмотреть его время работы можно на этой странице.

Кроме того, компания Pražské služby сообщила о том, что мошенники, одеты в униформу ее сотрудников, в период зимних праздников вымогают у жителей деньги под разными предлогами. Жителей просят сообщать об этом в полицию.

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Темы
Прага Рождество праздники
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