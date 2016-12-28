В Чехию идут сильные морозы из Сибири

2017 год принесет в Чехию серьезное похолодание: по утрам до -15 градусов.

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В первые дни нового года Чехию засыплет снегом, а температура воздуха станет значительно ниже. На погоду в Европе в это время повлияют холодные воздушные массы, которые придут сюда из Сибири. Об этом сообщило немецкое издание Focus.

Самой холодной будет неделя с 9 января, когда даже днем температура воздуха составит около -10 градусов Цельсия.

В конце 2016 года в Чехии будет преобладать переменчивая погода с температурой воздуха утром от -1 до -6 градусов Цельсия и днем от -2 до 4 градусов тепла. Сразу же после нового года придет сильное похолодание.

«Согласно прогнозу погоды, с 3 января в Чехии постепенно начнет холодать. В Центральную Европу в это время будет приходить холодный воздух с северо-востока и востока. Вместе с этим будет больше снега», – рассказала Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

В эти дни утренние температуры могут упасть до -8 градусов Цельсия, днем температура воздуха составит от -3 до 1 градуса тепла. В горах толщина снежного покрытия может достичь 10 см, в низине – около 5 см.

«Следующее серьезное похолодание ожидается с 9 января. Станет менее облачно, уменьшится количество осадков, а температура начнет резко падать. Утром термометры в Чехии будут показывать до 15 градусов мороза. Днем максимальная температура воздуха составит около 10 градусов мороза», – добавила метеоролог.

Точность метеорологических прогнозов составляет приблизительно 70%.

Источник: Novinky.cz