Чешские транспортники наживаются на людях, не оплативших в детстве проезд

Пльзенское транспортное предприятие не прощает детям до 15 лет штрафы за безбилетный проезд и напоминает им о неоплаченных долгах, возросших на десятки тысяч крон, по достижении 18 лет.

Несколько сотен молодых людей в Пльзене столкнулись с большими долгами, которые они должны погасить из-за того, что в несовершеннолетнем возрасте ездили без билета в общественном транспорте, а их родители не оплатили штраф.

Чешке Соне в этом году исполнилось 20 лет, и она с 18 лет должна погашать долг в размере 60 тысяч крон. Когда ей было 13 лет, ее оштрафовали за безбилетный проезд. Родители штраф не заплатили. Семья часто переезжала, поэтому напоминания об оплате не получала. Однажды к Соне в квартиру пришли два экзекутора, от них она узнала о своем долге многолетней давности. Первые выплаты она совершила со стипендии во время прохождения обязательной практики. В Пльзенском транспортном предприятии утверждают, что к каждой подобной ситуации подходят индивидуально, но на практике оказывается иначе.

Билет на транспорт в Пльзене для пассажиров в возрасте от 6 до 15 лет стоит от 4 до 15 крон в зависимости от доступности пересадки и срока действия. Если человек младше 15 лет поедет в транспорте без билета и его поймает ревизор, то придется платить штраф: на месте – 200 крон, в течение трех недель – 300 крон.

Иногда бывает так, что ребенок не говорит родителям о штрафе из страха или просто о нем забывает. Для некоторых семей, которые находятся в сложном финансовом положении, такой штраф становится серьезной тратой, поэтому они не могут его погасить. Через несколько лет ребенок вырастает и узнает, что за ним числится долг.

В некоммерческой организации «Здесь и сечас» (Tady a teď) считают, что идеально было бы, если бы дети до 15 лет в Пльзене могли ездить бесплатно. В Праге, например, несовершеннолетние в этой возрастной категории на законных основаниях не платят за проезд. По статистике Пльзенского транспортного предприятия, 4-5% пойманных безбилетников – дети до 15 лет; еще 6-8% – молодые люди в возрасте до 18 лет.

Источник: novinky.cz