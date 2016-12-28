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Водитель без прав скрывался от пражской полиции со скоростью 230 км/ч

Водитель без прав скрывался от пражской полиции со скоростью 230 км/ч

Vlada Marsheva 369 0
К погоне за водителем подключились несколько полицейских патрулей и вертолет.
Фото: pixabay.com
Водитель без прав скрывался от пражской полиции со скоростью 230 км/ч

С огромной скоростью пытался скрыться от полицейских Праги и Среднечешского края водитель Аudi А4, которого ранее лишили прав. К преследованию пришлось подключить несколько патрулей и вертолет с функцией термовидения. Наконец полицейским удалось задержать нарушителя в населенном пункте Запы (Прага-восток).

«Во вторник вечером полицейские из летнянского городского отделения заметили на дороге водителя, который известен тем, что у него конфисковали права. С помощью раций они позвали на помощь другие полицейские патрули. Как только полиция попробовала остановить водителя, он стал скрываться в направлении шоссе D10», – рассказал пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек.

К преследованию присоединились многие полицейские из Праги и Среднечешского края, которым помогал даже вертолет. По информации полиции, водитель развил скорость выше 230 км/ч.

В населенном пункте Запы в районе Прага-восток мужчина врезался в поддон со строительными материалами. Он покинул машину и пытался убежать пешком, но в этот момент на место уже прибыли полицейские, которые его и задержали.

Полиция провела водителю тесты на алкоголь и наркотики. Результаты оказались отрицательными.

К счастью, гонка обошлась без ранений и причинения вреда чужому имуществу. Теперь любителя высоких скоростей обвиняют в езде без водительских прав и неповиновении должностным лицам при исполнении.

Источник: Novinky.cz

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Темы
полиция Автомобили Прага
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