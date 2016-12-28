Евростат рассказал, почему чехам не нужны смартфоны

Евростат опубликовал статистику по Евросоюзу, по которой видно, в каких странах жители больше пользуются теми или иными устройствами для выхода в интернет.

Согласно статистике, для выхода в интернет европейцы чаще всего пользуются мобильными телефонами или смартфонами (79% жителей Европы). Но в Чехии немного другая ситуация. Евростат опубликовал статистику за 2016 год, по которой Чешская Республика занимает последнее место в рейтинге использования смартфонов для выхода в интернет.

Больше всего среди жителей ЕС работать со смартфонами предпочитают интернет-пользователи в Испании (93% респондентов), на Кипре и в Голландии (по 88%). В Чехии выходить в сеть через мобильный телефон предпочитают только 55% опрошенных.

В Чешской Республике (так же, как и в Польше, Литве, Эстонии и Словакии) пользователи скорее включат ноутбук, чтобы выйти в интернет. Таких интернет-пользователей в стране 66%. 51% респондентов также подключается к сети через стандартный ПК, и 19% – через планшет (опрошенные могли выбрать сразу несколько устройств, через которые они выходят в интернет).

Мобильные телефоны наиболее популярны среди молодого поколения. В возрастной группе 16-24 года смартфоном для работы в интернете пользуются 94% респондентов. Второе место у молодежи занимает ноутбук (71%), третье – ПК (53%), последнее – планшет (42%).

Возможно, мобильные телефоны в Чехии не так популярны, как ноутбуки, из-за более дорогих тарифных планов по сравнению с предложением операторов в других странах ЕС.

Источник: lupa.cz