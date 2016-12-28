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Чешский предприниматель стал Человеком года в России

Чешский предприниматель стал Человеком года в России

Vlada Marsheva 91 0
Друг Земана, бывший военный и чешский бизнесмен, ориентированный на Россию, встал в один ряд с президентами Китая, Казахстана и умершим кубинским вождем.
Фото: Зденек Збытек, фото: Jan Grohmann, armadninoviny.cz
Чешский предприниматель стал Человеком года в России

Русский биографический институт включил чешского предпринимателя и друга президента Милоша Земана в число людей года. Зденек Збытек получил премию «Человек года – 2016» в категории «Международные отношения». В один ряд с ним вошли умерший недавно кубинский вождь Фидель Кастро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и китайский президент Си Цзиньпин.

Зденек Збитек получил премию за укрепление деловых и культурных отношений между Россией и Чехией, пишет институт на своем сайте. Он является президентом общественной организации «Клуб Россия», а также организатором и первым вице-президентом Чешско-российского делового совета.

65-летний Збытек по профессии военный. В 1991 году он ушел из армии со званием полковника. Сейчас он владелец компаний, которые ориентируются на Россию, а также член гражданского объединения «Друзья Милоша Земана».

В этом году премию в категории «Государственная политика» получил президент Владимир Путин: за укрепление позиций Российского государства. С 1999 года президент получает премию института ежегодно. За развитие исторических и культурных отношений премию получил кинорежиссер Никита Михалков. В категории «Религия» человеком 2016 года стал патриарх Кирилл.

Русский биографический институт был основан в 1992 году как неправительственная некоммерческая организация, во главе которой стоит писатель и общественный деятель Святослав Рыбас. Институт определяет свою деятельность как «исследование российского общества сквозь призму деятельности его наиболее активной части – элиты».

 

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премия Россия Чехия
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