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Рестораны в Чехии будут получать штрафы за продажу спиртного водителям

Рестораны в Чехии будут получать штрафы за продажу спиртного водителям

artyommm 471 0
Кроме полного запрета курения в ресторанах в Чехии, с конца мая следующего года может вступить в силу новый закон, который еще больше усложнит работу питейных заведений.
Рестораны в Чехии будут получать штрафы за продажу спиртного водителям

Сотрудники ресторанов и других заведений, где продают алкоголь, возможно, будут нести ответственность за то, что налили спиртное посетителю, который, вероятнее всего, сядет после этого за руль или пойдет дебоширить. Напомним, ранее Парламент одобрил закон о запрете курения в общественных заведениях.

Как объясняют в адвокатской конторе PwC Legal, в отдельных случаях официантам нужно будет предугадывать, причинит ли клиент кому-то вред в состоянии опьянения. При этом эксперты уточняют, что определить это не всегда возможно. 

Законопроект об охране здоровья, который регулирует курение, распитие алкоголя и предупреждает употребление наркотиков, предложат на рассмотрение сенаторам и президенту. Если его одобрят, то он вступит в силу к 31 мая 2017 года. Одним из самых заметных изменений станет полный запрет на курение в ресторанах.

В Ассоциации отелей и ресторанов уже успели отреагировать на новость о том, что продажу алкоголя, вероятно, придется регулировать. Ее президент утверждает, что это абсурд и никто не знает, как это делать. Персоналу, который нарушит закон, будет грозить штраф 10 тысяч крон, заведению – 50 тысяч. В Ассоциации считают, что авторы закона переносят ответственность с уполномоченных госорганов на заведения.

Министерство здравоохранения, которое подготовило законопроект, ссылается на запрет продажи алкоголя в определенных ситуациях от 1990 г. Он звучит так: продавец не должен наливать алкоголь человеку, о котором знает, что тот потом пойдет делать что-то, что может угрожать другим. 

Источник: ihned.cz

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Темы
рестораны алкоголь штраф законы законопроект
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