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На чешской заправке по ошибке заливали дизель вместо бензина

На чешской заправке по ошибке заливали дизель вместо бензина

Vlada Marsheva 907 0
Десятки машин пострадали от того, что на заправке Unipetrol перепутали шланги и по ошибке влили в резервуар для бензина Natural 95 дизель.
Фото: pixabay.com
На чешской заправке по ошибке заливали дизель вместо бензина

Несколько десятков чешских водителей пострадали из-за ошибки сотрудника заправочной станции в Пардубице. По невнимательности он заправил резервуар не тем топливом, для которого он предназначался. В результате вместо 95-го бензина на заправке заливали в машины дизель в течение трех часов: с 17:30 до 20:30.

Когда водители держали заправочные пистолеты с надписью Natural 95, то не могли даже предполагать, что в их машины течет неподходящее топливо. Сообщение о проблемах водителей после посещения заправки начало быстро распространяться в социальных сетях. Один из пользователей написал, что минимум 10 автомобилей сломалось: после заправки они не смогли даже нормально выехать.

Информация о неумышленной замене через какое-то время появилась и в объявлениях на окнах заправки, а также на всех входах в торговый центр Albert у пардубицкого вокзала. Инцидент с подменой произошел еще перед Рождеством.

«В пятницу, 23 декабря, поставщик топлива – компания Unipetrol – по ошибке неправильно наполнила резервуар с топливом Natural 95 на заправочной станции возле этого гипермаркета», – говорится в объявлении.

Владельцам пострадавших автомобилей предложили отозваться по указанному телефонному номеру. Сеть обещает возместить ущерб: провести ремонт за свой счет и даже предоставить запасной автомобиль на это время. По словам пресс-секретаря компании Барборы Ванко, первые пострадавшие уже отозвались.

По словам сотрудников заправочной станции, подобная проблема произошла с ними впервые. Виновником ошибки стал работник, который привез топливо на заправку и дал неправильный шланг. Через несколько часов ошибку исправили. Вечером на заправку приехала машина с цистерной, дизель слили, а резервуар очистили.

Источник: idnes.cz

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Темы
Автомобили бензин Чехия
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