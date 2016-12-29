Организаторы рассказали о новшествах фейерверка 2017 года в Праге

Главной новинкой будет лазерное шоу на холме Летна, которое будет сопровождать весь фейерверк.

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Хотя в прошлом году фейерверк в Праге запускали из непривычного места на холме Витков, в этом году все будет так, как пражане привыкли. Огненные залпы будут взрываться над метрономом на Летне: об этом ранее сообщила мэр города Адриана Крначова.

Традиционный новогодний фейерверк в Праге пройдет 1 января в воскресенье. Начало запланировано на 18:00. Горожан ожидает почти 5000 пиротехнических выстрелов и несколько новшеств, главным из которых станет лазерная проекция.

Организатором фейерверка будет компания Makau Fireworks, как и в прошлом году, так как она снова выиграла тендер. Поэтому в целом шоу будет похожим на прошлогоднее, хотя для жителей и гостей Праги подготовили и несколько новшеств.

По словам Мартина Петера из компании Makau Fireworks основной концепт фейерверка останется тем же.

«Это будет так называемое пиро-музыкальное представление. Это значит, что каждый выстрел фейерверка будет соответствовать ритму музыки. Только точность выстрелов в этом году будет намного выше, чем в прошлом», – рассказал Петера.

Тематика 11-минутной программы будет отличаться, заменят и некоторые эффекты. В этом году Прага дала организаторам другое задание, немалую роль играет и смена места запуска фейерверка.

«Это два абсолютно разных места, поэтому нужно использовать другую пиротехнику. Если в прошлом году акцент делали на эффекты на высоте, то в этом году их будут комбинировать с наземными», – объяснил организатор.

Главным новшеством фейерверка 2017 года в Праге станет грандиозная лазерная проекция, которую организаторы будут транслировать на холме Летна под метрономом. Лазерные изображения будут сопровождать все шоу под названием «Прага динамичная», или «Один день матери городов».

Авторы фейерверка также обещают использовать больше эффектов, которые в этом году изготавливают в европейских странах, а не в Китае.

Источник: Denik.cz