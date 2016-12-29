Директор Института развития Праги откровенно рассказал о проблемах столицы

По словам нового директора пражского Института развития и планирования Ондржея Богача, инвестору в Чехии нужно пройти 33 юридических этапа, что начать строить. Для сравнения: в Дании – всего пять.

Новый директор пражского Института развития и планирования был избран на должность несколько дней назад, но уже сейчас он решительно настроен изменить облик Праги. По его мнению, 25 лет запретов на строительство в столице объективно навредили городу, и он хочет изменить ситуацию.

Ондржей Богач намерен постепенно пробиваться через запреты на стройку в местах, где инвесторы и чиновники договорятся о внешнем виде улиц, величине зданий и создании парков. Революционные изменения могут наступить в Бубнах, где, возможно, построят новый торгово-административный центр, или на товарном вокзале Жижков, для которого девелопер подготавливает проект малоэтажного квартала.

Директор рассказал о ближайших изменениях на улицах Виноградской и Белогорской. В течение двух лет там должны расширить тротуары, высадить новые деревья, добавить скамейки. На Виноградской улице планируется перенести остановки и обновить перекресток на площади Йиржи-из-Подебрад, который сейчас является барьером для пешеходов.

Что касается запретов на строительство, то Ондржей Богач считает, что с ними нужно бороться. Уже сейчас из-за того, что приостановилось строительство новых квартир, цены на недвижимость сильно взлетели. Нужно помнить, что Прага – двухэтажный город, так как 70% строений в городе имеет два этажа.

Директор Института развития и планирования рассказал также, что на Панкраце не появится новый Манхэттен. Вероятно, там построят два новых высотных здания, которые вместе с уже возведенными составят единую композицию.

Глава института признается, что получить разрешение на строительство в Чехии сложно. Страна занимает по этому показателю 130-е место в мире и находится в одном ряду с Конго и Папуа – Новой Гвинеей. В Дании, например, инвестору нужно пройти 5 юридических этапов, чтобы приступить к строительству. В Чехии их 33, еще больше в России.

В целом, по словам Ондржея Богача, вся Европа строит быстрее и легче, чем чехи. Пока разрешения на строительство в Праге нужно будет ждать по восемь лет, город будет терпеть неудобства. Сложно строить не только крупные проекты, но даже обычные частные дома.

Источник: aktualne.cz