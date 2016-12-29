Новый год принесет в Чехию эпидемию гриппа

Сейчас Чехия находится на пороге эпидемии гриппа, в нескольких краях эпидемию уже объявили.

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В последние две недели в Чехии значительно выросло количество зараженных вирусом гриппа. По информации Государственного комитета здравоохранения, страна на пороге очередной эпидемии. Больше всего случаев заражения – на Высочине, а также в Оломоуцком и Моравскосилезском краях, где уже объявили локальные эпидемии.

Заведующая оценочной лаборатории Мартина Гавличкова утверждает, что ситуация ухудшится после Нового года, когда дети вернутся в школы, а взрослые – на работу.

«Сейчас эпидемия подступает, но немного медленнее благодаря выходным. Так случается каждый год, у каждой эпидемии подобная динамика. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что в ближайшее время вирус гриппа охватит больше населения», – рассказала Гавличкова.

О наступлении гриппа говорит и эпидемиолог Роман Примула:

«На данный момент грипп уже привел к эпидемиям в нескольких европейских странах. Чехия стоит на грани эпидемии, в Оломоуцком крае ее уже объявили. Из Моравии вирус движется на запад. Мы думаем, что через несколько дней эпидемию объявят во всей стране».

В этом году в Чехии распространяется вирус гриппа A/H3N2, который характеризуется тяжелым течением болезни. Это тип гриппа, от которого защищает вакцина. Но, по словам Примулы, прививка не гарантирует, что вы не заболеете.

«Эффективность вакцины – около 70%. Для людей старше 65 лет – еще ниже. Нельзя сказать, что она полностью защищает от распространения гриппа», – комментирует эпидемиолог.

Источник: Lidovky.cz