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В Чехии стало еще безопаснее жить

В Чехии стало еще безопаснее жить

artyommm 511 0
Президиум Полиции ЧР опубликовал статистику преступлений за 11 месяцев уходящего года.
В Чехии стало еще безопаснее жить

В Чехии снова упал уровень преступности. За 11 месяцев нынешнего года полиция зарегистрировала более 204 тысяч преступлений, в прошлом году их было 230 тысяч. По сравнению с прошлым годом в стране стало меньше насилия, ограблений и воровства. По официальной статистике, в этом году преступники причинили пострадавшим ущерб в целом на 23,6 млрд крон, что на 2 млрд меньше, чем годом ранее. 

В последний раз уровень преступности в Чехии возрастал в 2013 году (сразу на 7% – до 325 тысяч преступлений), что было связано с амнистией, объявленной экс-президентом Вацлавом Клаусом перед его уходом с поста главы государства. Более половины всех преступлений тогда совершили рецидивисты.

С января по ноябрь нынешнего года уровень преступности снизился почти на 11% в межгодовом сравнении. В этом году было совершено на 15 убийств меньше, чем в 2015 г. (всего – 127). Количество преступлений, которые носят насильственный характер, сократилось с 14 660 до 13 400, ограблений – с 32 до 26 тысяч. Случаев воровства также стало меньше на 12 тысяч по сравнению с прошлым годом. И наконец, было меньше совершено экономических преступлений – на 2 тысячи (всего 27 тысяч).

Что касается общего числа раскрытых преступлений, то в прошлом году из 247 628 удалось раскрыть только 126 083.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
преступность полиция
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