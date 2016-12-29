В чешских магазинах выявили чай с галлюциногенными веществами

Проверяя магазин сети Albert, инспекторы выявили наличие галлюциногенных веществ в польском чае. В определенном количестве они могут оказывать токсическое воздействие на организм.

В торговой сети Albert продавали чай польского производства, в котором содержались тропановые алкалоиды и скополамин. Эти вещества запрещены в пищевой промышленности, – сообщают в Государственной сельскохозяйственной и продовольственной инспекции.

Данные вещества оказывают на организм человека галлюциногенное воздействие, а в определенной дозировке они могут стать причиной отравления. В природе атропин встречается, например, в белладонне, белене и дурмане, скополамин – в дурмане.

Проверку не прошел чай Herbal Tea (Loyd) – мята с брусникой и травами в фасовке 40 г и сроком годности до 31 июля 2017 г. Производитель – компания Mokate из города Устронь в Польше. В чае содержалось 206 мкг и скополамина – 31,7 мкг на 1 кг.

Инспекция рекомендует не пить данный чай. Сеть Albert уже убрала продукт из продажи, заведено административное дело с последующим наложением штрафа. Два года назад инспекторы обнаружили подобные вещества в немецкой детской каше производителя Alnatura, но концентрация запрещенных веществ в ней была намного ниже.

Источник: aktualne.cz