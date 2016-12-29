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Долгому ожиданию поезда в пражском метро придет конец

Долгому ожиданию поезда в пражском метро придет конец

artyommm 887 1
Транспортное предприятие анонсировало изменения в работе общественного транспорта в Праге с нового года.
Долгому ожиданию поезда в пражском метро придет конец

Со следующего года общественный транспорт в Праге будет работать немного по-другому: сократятся интервалы движения по отдельным трамвайным маршрутам, больше поездов будет ездить до конечных станций метро. 

Пригородный транспорт расширят на области Подржипско в Среднечешском крае, куда поедут автобусы из Праги. С весны из столицы на пригородном транспорте можно будет добраться до районов Нимбурка, Седлце, Бенешова. Ведется подготовка к интеграции пражского общественного транспорта с Кладно и Слани.

На линии метро А все составы будут следовать до конечной станции Nemocnice Motol (Больница Мотол). Ранее до конца ездил только каждый второй поезд. Изменения произойдут на ветке метро С – на отрезке Ládví-Letňany (Ладви-Летняны). Туда все составы будут ездить до конечной только в часы-пик.

Интервалы движения поездов в метро будут сокращены между 21:00 и 22:00. На линии В поезда также будут ездить чаще – в дневные часы, когда высокий пассажиропоток. На выходных также не нужно будет долго стоять в ожидании поезда, так как по нынешним меркам 7,5 мин – слишком долго.

Что касается трамвайного движения, то по маршруту №15 будут ездить двусоставные трамваи (сейчас там ездят только одиночные). В Праге 2 и 5 также хотят улучшить работу транспорта, но предприятие «Ропид» пока не говорит, что именно произойдет. 

В конце мая появится новый «ностальгический» маршрут №23, который будет обслуживать трамвай Т3. Он облегчит трафик на перегруженной линии №22. Некоторые ночные маршруты ожидают изменения. 

Из-за роста числа пассажиров в аэропорт Вацлава Гавела транспортное предприятие готовится сократить интервал движения автобусов №119 по будням. 

Источник: lidovky.cz 

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транспорт метро трамвай
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