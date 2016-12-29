Пострадавшим от прививок в Чехии планируют выплачивать компенсации

Согласно новому закону, серьезно пострадавшие от обязательной вакцинации люди смогут получать компенсацию от государства.

Фото: pixabay.com

В Чехии хотят сделать обычной практикой финансовые компенсации со стороны государства, которые будут выплачивать людям, пострадавшим от побочных эффектов обязательной вакцинации.

Каждый год в Чехии побочные эффекты от прививок в тяжелой степени проявляются примерно у 5 человек. Финансовую компенсацию в таких случаях будет предусматривать закон, который разработало Министерство финансов. После Нового года документ отправят на рассмотрение законодателям. Вступить в силу он сможет уже в следующем году.

Чешские врачи каждый год делают больше миллиона вакцин. К побочным эффектам прививки привели в 1156 случаях, причем чаще всего это были легкие последствия: временное повышение температуры, жар, плаксивость либо покраснение или отек в месте укола.

Серьезные побочные эффекты проявляются не больше чем в 5 случаях из миллиона. Примером крайне негативных последствий прививок можно назвать паралич периферических нервов, который появился во время вакцинации от гриппа в 1976 году, либо нарколепсию – хронический недосып, выявленный в Скандинавии также после вакцинации от гриппа.

Именно в последних случаях пострадавшим планируют выдавать компенсацию от государства. Сумма компенсации должна составить 300 000 крон. В случае очень серьезных последствий ее могут повысить.

По словам председателя Чешской вакцинологической компании Романа Примулы, который участвовал в подготовке закона, вопрос о выдаче компенсации будет решать медицинская комиссия. Против ее вердикта можно будет подавать апелляцию в суд.

На данный момент в Чехии не установлено подобной нормы. Жалобам пациентов вынуждены противостоять практикующие врачи. По словам председателя Объединения лечащих педиатров Алены Шебковой, врач, который сделал вакцину грамотно, не может нести ответственность за наступление побочных эффектов, но пока выдать пациенту компенсацию не позволяет отсутствие необходимого закона.

Источник: ceskatelevize.cz