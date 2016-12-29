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Пражский Жижков вошел в список самых трендовых районов мира от Airbnb

Пражский Жижков вошел в список самых трендовых районов мира от Airbnb

Vlada Marsheva 395 0
Жижков включили в ТОП-17 самых популярных районов по версии сервиса Airbnb. Туристов со всего мира привлекает его мятежный дух и удобная инфраструктура.
Фото: Airbnb.com
Пражский Жижков вошел в список самых трендовых районов мира от Airbnb

Портал по поиску и бронированию частных квартир и апартаментов Airbnb опубликовал ежегодный список самых популярных районов во всей планете. В этом году в этот список вошли самые разные районы: Западный Сиэтл, Chutes Lavie в Марселе, Фицрой в Мельбурне, Нарварте в Мексико, Мидтаун в Майами и др. В ТОП-17 самых популярных районов мира включили и пражский Жижков, занявший 17-е место.

В Жижкове пользователей сервиса Airbnb привлекает его мятежный дух и особый состав жителей, среди которых встречаются студенты, художники, творческие люди. Кроме того, район отвечает основным критериям, на которые туристы обращают внимание при выборе жилья.

Такие тенденции прослеживаются во всей подборке трендовых районов, хотя она и получилась довольно эклектичной. Так, современные путешественники предпочитают районы с меньшей плотностью населения. Важный фактор для туристов – доступ к паркам и зеленым насаждениям.

Также пользователи Airbnb ищут жилье в местах непосредственной близости к остановкам общественного транспорта или в нескольких минутах ходьбы от достопримечательностей и ресторанов. Всем этим критериям соответствует и пражский Жижков.

Источник: www.travelandleisure.com

 

 

 

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Темы
Туризм туристы Прага недвижимость
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