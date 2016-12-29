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На Новый год в чешских горах будут идеальные условия для лыжников

На Новый год в чешских горах будут идеальные условия для лыжников

Vlada Marsheva 144 0
Съезды на чешских горнолыжных курортах в последние дни покрылись новым слоем снега. В горах на Новый год обещают сказочную погоду.
Фото: pixabay.com
На Новый год в чешских горах будут идеальные условия для лыжников

В последние дни 2016 года в чешских горах установились идеальные погодные условия для катания на лыжах. Такая же погода должна продержаться в горах и на Новый год. В низинах в эти дни будет преобладать низкая облачность, местами – туман. С понедельника небо затянет тучами.

По словам метеоролога Ярослава Росы из Чешского гидрометеорологического управления, ветер в конце года ослаб, в горах выпал новый слой снега, который улучшил условия на съездах и некоторых трассах для беговых лыж. Самые лучшие условия для катания на данный момент сложились в Йизерских горах.

Самый толстый слой снега зарегистрировали на горе Лабска-боуда (55 см). В Крконоше толщина снежного покрытия составляет от 10 до 50 см. В среду и в ночь на четверг в горах еще шел снег, поэтому можно предполагать, что за это время выпало еще от 1 до 5 см нового снега. Таким образом, почти во всех местах Чехии, расположенных выше 700-800 метров над уровнем моря, сейчас лежит снег.

В выходные метеорологи предсказывают ясную погоду с переменной облачностью. Ночью температура воздуха упадет максимально до -7 градусов Цельсия. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до 5 градусов. В новогоднюю ночь в большей части страны будет относительно тепло – от -1 до -6 °C.

В первые дни года в Чехии ожидают серьезное похолодание: на страну надвигаются морозы из Сибири.

Источник: idnes.cz

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Темы
Чехия горы Горнолыжные курорты погода
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