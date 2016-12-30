Прорыв в науке: в Чехии создали самый мощный в мире лазер

Команде чешских и британских ученых удалось добиться максимально высокой мощности лазера. Ученые со всего мира пытались достичь подобного результата 15 лет.

Фото: hilase.cz

Чешские ученые вместе с британцами опередили команду конкурентов из США, Японии и Франции, разработав лазер экстрасильной мощности. Добиться такого результата ученым со всего мира не удавалось в течение 15 лет, но исследователям лазерного центра HiLASE в Долни-Брежаны удалось совершить прорыв в науке.

Мощность 1000 Вт позволит лазеру работать эффективнее и быстрее, обрабатывая большие площади материалов. Разработку уже хотят опробовать чешские и зарубежные компании, работающие, например, в авиационной промышленности.

В 2018 году ожидается запуск самого мощного лазера в мире, и снова – в Чехии. Установку мощностью 10 ПВт строят в городе Долни-Бржежаны. Для сравнения: если бы подобным лазером непрерывно в течение 10 сек светили на озеро Липно, то оно бы вскипело. Лазер используется в разработке лекарств, сплавов и прочных материй, а также в области электроники.

Ожидается, что компании смогут получить лазер во второй половине 2017 года. Возможности лазера нового поколения, названного «Бивой» (Bivoj), могут опробовать фирмы из разных отраслей – не только в авиационной промышленности, но и везде, где необходимо улучшать качества специальных металлических материалов. Устройство обладает огромной и мгновенной производительностью.

Три года назад «Бивой» предложили и сконструировали британцы из Central Laser Facility (CLF). В конце 2015 года они привезли установку в разобранном виде в Чехию, и с января нынешнего года собирали ее в чешских Бржежанах, тестировали вместе с чешскими коллегами и доводили до совершенства ее параметры. Исследования финансировал новый центр HiLASE, который является частью научной инфраструктуры с центром ELI.

Оптимизация параметров лазеров продлится в январе 2017 года. Когда накопится достаточно опыта с работой системы, а ее характеристики будут детально описаны, лазер станет доступен пользователям со всего мира.

Источник: ceskatelevize.cz