Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50n -5 °C
Прорыв в науке: в Чехии создали самый мощный в мире лазер

Прорыв в науке: в Чехии создали самый мощный в мире лазер

artyommm 638 0
Команде чешских и британских ученых удалось добиться максимально высокой мощности лазера. Ученые со всего мира пытались достичь подобного результата 15 лет.
Фото: hilase.cz
Прорыв в науке: в Чехии создали самый мощный в мире лазер

Чешские ученые вместе с британцами опередили команду конкурентов из США, Японии и Франции, разработав лазер экстрасильной мощности. Добиться такого результата ученым со всего мира не удавалось в течение 15 лет, но исследователям лазерного центра HiLASE в Долни-Брежаны удалось совершить прорыв в науке. 

Мощность 1000 Вт позволит лазеру работать эффективнее и быстрее, обрабатывая большие площади материалов. Разработку уже хотят опробовать чешские и зарубежные компании, работающие, например, в авиационной промышленности.

В 2018 году ожидается запуск самого мощного лазера в мире, и снова – в Чехии. Установку мощностью 10 ПВт строят в городе Долни-Бржежаны. Для сравнения: если бы подобным лазером непрерывно в течение 10 сек светили на озеро Липно, то оно бы вскипело. Лазер используется в разработке лекарств, сплавов и прочных материй, а также в области электроники.

Ожидается, что компании смогут получить лазер во второй половине 2017 года. Возможности лазера нового поколения, названного «Бивой» (Bivoj), могут опробовать фирмы из разных отраслей – не только в авиационной промышленности, но и везде, где необходимо улучшать качества специальных металлических материалов. Устройство обладает огромной и мгновенной производительностью.

Три года назад «Бивой» предложили и сконструировали британцы из Central Laser Facility (CLF). В конце 2015 года они привезли установку в разобранном виде в Чехию, и с января нынешнего года собирали ее в чешских Бржежанах, тестировали вместе с чешскими коллегами и доводили до совершенства ее параметры. Исследования финансировал новый центр HiLASE, который является частью научной инфраструктуры с центром ELI.

Оптимизация параметров лазеров продлится в январе 2017 года. Когда накопится достаточно опыта с работой системы, а ее характеристики будут детально описаны, лазер станет доступен пользователям со всего мира.

Источник: ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
наука учёные Чехия
Читайте
по теме 
Несправедливая история: первые открытия в исследованиях конопли принадлежат чехам
20.12.2016 11:47 О Чехии
Несправедливая история: первые открытия в исследованиях конопли принадлежат чехам
446 0
Чешские ученые разгадали, как животные находят дорогу домой
16.11.2016 12:04 Культура
Чешские ученые разгадали, как животные находят дорогу домой
1400 0
Вход свободный: куда бесплатно пойти развлечься в Праге в ноябре 2016
10.11.2016 10:37 Культура
Вход свободный: куда бесплатно пойти развлечься в Праге в ноябре 2016
2315 0
Брненские ученые создали лучшие искусственные легкие в мире
10.11.2016 08:43 Общество
Брненские ученые создали лучшие искусственные легкие в мире
381 0
Последние новости:
30
декабря
Новогодняя ночь 2017 в Праге: вооруженная полиция, перекрытые дороги и скорая помощь
30.12.2016 12:39 Общество
Новогодняя ночь 2017 в Праге: вооруженная полиция, перекрытые дороги и скорая помощь
901 0
Девушка получила шок от взрыва пиротехники в центре Праги
30.12.2016 11:28 Общество
Девушка получила шок от взрыва пиротехники в центре Праги
858 0
29
декабря
На Новый год в чешских горах будут идеальные условия для лыжников
29.12.2016 18:44 Общество
На Новый год в чешских горах будут идеальные условия для лыжников
461 0
Пражский Жижков вошел в список самых трендовых районов мира от Airbnb
29.12.2016 18:13 Общество
Пражский Жижков вошел в список самых трендовых районов мира от Airbnb
1369 0
Пострадавшим от прививок в Чехии планируют выплачивать компенсации
29.12.2016 17:38 Общество
Пострадавшим от прививок в Чехии планируют выплачивать компенсации
1976 1
Долгому ожиданию поезда в пражском метро придет конец
29.12.2016 16:19 Общество
Долгому ожиданию поезда в пражском метро придет конец
2164 1
В чешских магазинах выявили чай с галлюциногенными веществами
29.12.2016 14:39 Общество
В чешских магазинах выявили чай с галлюциногенными веществами
1744 0
Новый год принесет в Чехию эпидемию гриппа
29.12.2016 10:36 Общество
Новый год принесет в Чехию эпидемию гриппа
760 0
В Чехии стало еще безопаснее жить
29.12.2016 10:30 Общество
В Чехии стало еще безопаснее жить
906 0
Директор Института развития Праги откровенно рассказал о проблемах столицы
29.12.2016 08:54 Общество
Директор Института развития Праги откровенно рассказал о проблемах столицы
885 0



Мобильная версия