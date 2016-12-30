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Девушка получила шок от взрыва пиротехники в центре Праги

Девушка получила шок от взрыва пиротехники в центре Праги

Vlada Marsheva 858 0
Из-за взрыва на Карловой площади на 3 часа остановили движение. Хулиганы будут нести уголовную ответственность.
Фото: pixabay.com
Девушка получила шок от взрыва пиротехники в центре Праги

Взрыв петард в телефонной будке на Карловой площади в Праге вчера вечером привел к тому, что проходящая мимо 16-летняя девушка получила психический шок. Полиция ищет хулиганов, которые подложили в будку петарды. Вероятно, их будут искать с помощью записей с городских камер видеонаблюдения.

После взрыва на место прибыли криминалисты и пиротехники. На время их работы пришлось на три часа остановить движение на загруженной площади по направлению от Житной улице к Влтаве. Об этом сообщила пресс-секретарь пражской полиции Андреа Зоулова. Министр внутренних дел Милан Хованец заявил, что преступление не носило террористического подтекста.

«Криминалисты и пиротехники на месте взрыва возле улицы Одбору (Odborů) изучали следы взрыва и фрагменты взрывных устройств. Первые найденные фрагменты показали, что кто-то использовал развлекательную пиротехнику», – рассказала пресс-секретарь.

Пострадавшая от взрыва девушка получила легкую травму. Ее не понадобилось госпитализировать.

Полиция обратилась к жителям города с просьбой не ставить подобные эксперименты. В период повышенных мер безопасности полицейские должны относиться к таким инцидентам с максимальной ответственностью. Люди, которые подвергают окружающих опасности из-за пиротехники, будут нести за это уголовную ответственность.

Источник: ČTK

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Темы
полиция взрыв Прага
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