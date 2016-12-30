Новогодняя ночь 2017 в Праге: вооруженная полиция, перекрытые дороги и скорая помощь

Новый год 2017 в Праге будет проходить под усиленным контролем полиции. Какие ограничения ожидают горожан?

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Прага готовится к празднованию Нового 2017-го года. К предыдущим мерам безопасности прибавятся новые. В новогоднюю ночь на улицы выйдет больше полицейских, в центре перекроют дороги, будут дежурить врачи скорой помощи и пожарные. Полиция успокаивает жителей, что это только профилактика. По словам пресс-секретаря полиции Андреи Зоуловой, никакой информации о конкретной угрозе не поступало.

В рамках мер безопасности в местах повышенного скопления людей и транспортных узлов будут дежурить вооруженные полицейские из разных отделений. Кроме слежения за порядком, полиция сосредоточится на карманных кражах. Также полицейские будут следить за движением транспорта. На Влтаве в новогоднюю ночь будет дежурить речной отдел.

Особое внимание полиция будет уделять пиротехнике: к акции даже подключат специальный пиротехнический отдел с обученными собаками. В состоянии готовности всю ночь будет спасательная служба. Машины скорой помощи собираются разместить на всех главных площадях.

Работы на Новый год прибавится и у пожарных. По статистике, именно в новогоднюю ночь пожаров случается больше всего в году. Завтра ночью в Праге будет дежурить 180 пожарных.

Пожарные службы просят горожан быть осторожными с пиротехникой и, в особенности, с небесными фонариками, которые можно выпускать только на свободном пространстве: на расстоянии минимум 100 метров от ближайшего здания, леса или дерева.

В центре Праги в новогоднюю ночь ограничат движение общественного и частного транспорта. Мэрия рекомендует жителям пользоваться метро, так как некоторые трамвайные маршруты также перекроют. Около Староместской площади коммуникации закроют в 17 часов. На Вацлавской площади запрет на парковку будет действовать с 12:00 31 декабря до 10:00 1 января. Дороги возле Карлова моста перекроют с 23:30 до 1:30. Метро в новогоднюю ночь будет работать дольше обычного: примерно до 2:30 ночи. Поезда будут ходить каждые 10 минут.

Источник: denik.cz