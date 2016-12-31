Польский самолет приземлился в Праге из-за угрозы бомбы

В пражский аэропорт прибыл министр Хованец. Никто из пассажиров не пострадал, подозреваемого задержали.

Фото: Milan Chovanec (Twitter)

Пресс-атташе Управления авиационного движения Рихард Клима подтвердил информацию, что в пражском аэропорту Вацлава Гавела (в старой части Рузыне) польский самолет Boeing 737-8AS авиакомпании Enter Air совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва бомбы. Полиции удалось задержать подозреваемого, который сказал, что у него есть бомба, после 21:00, никто не пострадал. Министр внутренних дел Милан Хованец, который прибыл в аэропорт вместе с президентом полиции Томашем Тугим, сказал, что о теракте речь не шла.

Министр сообщил только, что польский самолет, который изначально не направлялся в Чехию, сейчас находится в аэропорту Стара-Рузыне. В интересах следствия подробности произошедшего не раскрываются.

По информации сайта liveatc.net пилот самолета, который летел из Лас-Пальмас в Варшаву, сообщил, что на борту находились 162 пассажира и 6 членов экипажа. По его словам, в самолете перевозилось также 5,6 т топлива. Пилот призвал прибыть на место скорую, полицию, пожарных, ассистентов пиротехнической службы и антитеррористическую команду.

В самолете летели в основном пассажиры из Польши, граждан Чехии среди них не было. Задержанный мужчина также оказался поляком. Всех пассажиров эвакуировали. Вечером они прошли паспортный контроль для идентификации личности. Министр пообещал найти для них жилье, так как самолет этой ночью вылететь не смог: была запланирована тщательная пиротехническая проверка, которая продолжалась несколько часов.

Посадка в старом аэропорту Рузыне не повлияла на работу новых терминалов.

Источник: idnes.cz