Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50n -5 °C
Польский самолет приземлился в Праге из-за угрозы бомбы

Польский самолет приземлился в Праге из-за угрозы бомбы

artyommm 742 0
В пражский аэропорт прибыл министр Хованец. Никто из пассажиров не пострадал, подозреваемого задержали.
Фото: Milan Chovanec (Twitter)
Польский самолет приземлился в Праге из-за угрозы бомбы

Пресс-атташе Управления авиационного движения Рихард Клима подтвердил информацию, что в пражском аэропорту Вацлава Гавела (в старой части Рузыне) польский самолет Boeing 737-8AS авиакомпании Enter Air совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва бомбы. Полиции удалось задержать подозреваемого, который сказал, что у него есть бомба, после 21:00, никто не пострадал. Министр внутренних дел Милан Хованец, который прибыл в аэропорт вместе с президентом полиции Томашем Тугим, сказал, что о теракте речь не шла.

Министр сообщил только, что польский самолет, который изначально не направлялся в Чехию, сейчас находится в аэропорту Стара-Рузыне. В интересах следствия подробности произошедшего не раскрываются. 

По информации сайта liveatc.net пилот самолета, который летел из Лас-Пальмас в Варшаву, сообщил, что на борту находились 162 пассажира и 6 членов экипажа. По его словам, в самолете перевозилось также 5,6 т топлива. Пилот призвал прибыть на место скорую, полицию, пожарных, ассистентов пиротехнической службы и антитеррористическую команду.

В самолете летели в основном пассажиры из Польши, граждан Чехии среди них не было. Задержанный мужчина также оказался поляком. Всех пассажиров эвакуировали. Вечером они прошли паспортный контроль для идентификации личности. Министр пообещал найти для них жилье, так как самолет этой ночью вылететь не смог: была запланирована тщательная пиротехническая проверка, которая продолжалась несколько часов.

Посадка в старом аэропорту Рузыне не повлияла на работу новых терминалов.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
самолёт аэропорт Прага терроризм бомба Польша
Читайте
по теме 
Еще больше пива в чемодане: «Чешские авиалинии» повысили максимальный вес багажа
30.11.2016 12:49 Общество
Еще больше пива в чемодане: «Чешские авиалинии» повысили максимальный вес багажа
2407 0
Чешский пилот катапультировался из падающего самолета
28.10.2016 15:19 Общество
Чешский пилот катапультировался из падающего самолета
1005 0
Видео: самолет при посадке в пражском аэропорту снесло порывистым ветром
08.10.2016 14:59 Общество
Видео: самолет при посадке в пражском аэропорту снесло порывистым ветром
4575 0
В Чехии открылся новый регулярный авиарейс Острава-Дубай
24.09.2016 07:52 Экономика
В Чехии открылся новый регулярный авиарейс Острава-Дубай
515 0
Последние новости:
30
декабря
Новогодняя ночь 2017 в Праге: вооруженная полиция, перекрытые дороги и скорая помощь
30.12.2016 12:39 Общество
Новогодняя ночь 2017 в Праге: вооруженная полиция, перекрытые дороги и скорая помощь
1320 0
Девушка получила шок от взрыва пиротехники в центре Праги
30.12.2016 11:28 Общество
Девушка получила шок от взрыва пиротехники в центре Праги
1063 0
Прорыв в науке: в Чехии создали самый мощный в мире лазер
30.12.2016 11:21 Общество
Прорыв в науке: в Чехии создали самый мощный в мире лазер
1060 0
29
декабря
На Новый год в чешских горах будут идеальные условия для лыжников
29.12.2016 18:44 Общество
На Новый год в чешских горах будут идеальные условия для лыжников
519 0
Пражский Жижков вошел в список самых трендовых районов мира от Airbnb
29.12.2016 18:13 Общество
Пражский Жижков вошел в список самых трендовых районов мира от Airbnb
1540 0
Пострадавшим от прививок в Чехии планируют выплачивать компенсации
29.12.2016 17:38 Общество
Пострадавшим от прививок в Чехии планируют выплачивать компенсации
2295 1
Долгому ожиданию поезда в пражском метро придет конец
29.12.2016 16:19 Общество
Долгому ожиданию поезда в пражском метро придет конец
2322 1
В чешских магазинах выявили чай с галлюциногенными веществами
29.12.2016 14:39 Общество
В чешских магазинах выявили чай с галлюциногенными веществами
1836 0
Новый год принесет в Чехию эпидемию гриппа
29.12.2016 10:36 Общество
Новый год принесет в Чехию эпидемию гриппа
826 0
В Чехии стало еще безопаснее жить
29.12.2016 10:30 Общество
В Чехии стало еще безопаснее жить
1001 0



Мобильная версия