Новогодний фейерверк в Праге увидели тысячи людей: видео

Несмотря на туманную и морозную погоду, на пражский новогодний фейерверк 1 января пришли посмотреть тысячи пражан и туристов.

Фото: Ян Ренелт (Yan Renelt), MAFRA

В этом году пражский новогодний фейерверк тематически представлял собой «один день из жизни столицы», или «динамическую Прагу», сопровождался лазерным шоу и музыкальными композициями чешских авторов и длился 11 минут. К сожалению, не все зрелищные эффекты были заметны из-за высокой облачности и тумана.

Общая стоимость шоу составила миллион крон (37 тысяч евро). Пиротехника (4 795 зарядов) на этот раз запускалась со склона парка Летенске сады, на вершине которого расположен огромный метроном – оттуда салют был отлично виден с набережной, куда, несмотря на морозную погоду, пришли тысячи людей. Транспортное движение на мостах и набережных было на время перекрыто.

В прошлом году фейерверк запускался с холма Витков, и пражане жаловались, что его тогда было плохо видно.

Источник: ČTK