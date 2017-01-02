Камасутра в зоопарке: детеныш варана в Праге получил необычное имя

В пражском зоопарке первое пополнение нового года – детеныша варана назвали Камасутрой.

Фото: аккаунт директора зоопарка Мирослава Бобека в Twitter

В пражском зоопарке родился первый детеныш 2017 года – новорожденный комодский варан, который еще известен как гигантский индонезийский варан, получил необычное имя Камасутра. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил директор зоопарка Мирослав Бобек.

Почему для варана было выбрано именно такое имя, не уточняется. Редакция 420on.cz, разумеется, не берется трактовать эмоции варана, однако опубликованное в сети фото новорожденного детеныша все-таки не демонстрирует особенной радости животного от выбора имени.

A prvním mládětem roku 2017 v Zoo Praha je... Varan komodský!

Dostal jméno Kámasútra; proč, to jsem se radši neptal :-).

Foto -pv- pic.twitter.com/h6SXsG1UDQ — Miroslav Bobek (@MiroslavBobek) 1 января 2017 г.

Камасутра в более привычном для многих значении – это известный древнеиндийский трактат, посвященный теме чувственных удовольствий.

Комодские вараны наиболее часто встречаются в Индонезии, где местные жители называют их «наземными крокодилами». Это самая большая из ныне существующих ящериц в мире, отдельные представители этого вида могут достигать более 3 метров в длину и весить более 80 килограммов. В данный момент комодские вараны находятся под угрозой исчезновения из-за хозяйственной деятельности человека.

Всего в прошлом году в пражском зоопарке родилось более 1,3 тысячи детенышей, в том числе слоненок Максимилиан, который является самым первым слоненком, рожденным в зоопарке.

2016-й год стал для зоопарка в Праге успешным не только с точки зрения потомства – прошлый год принес ему и рекордное количество посетителей за все 85 лет работы. В частности, пражский зоопарк по итогам года посетили более 1,4 миллиона человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2014 году, когда зоопарк насчитал более 1,3 миллиона посетителей.

Источник: iDNES