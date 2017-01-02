Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03n -2 °C
Камасутра в зоопарке: детеныш варана в Праге получил необычное имя

Камасутра в зоопарке: детеныш варана в Праге получил необычное имя

AfoninaAnna 450 0
В пражском зоопарке первое пополнение нового года – детеныша варана назвали Камасутрой.
Фото: аккаунт директора зоопарка Мирослава Бобека в Twitter
Камасутра в зоопарке: детеныш варана в Праге получил необычное имя

В пражском зоопарке родился первый детеныш 2017 года – новорожденный комодский варан, который еще известен как гигантский индонезийский варан, получил необычное имя Камасутра. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил директор зоопарка Мирослав Бобек.

Почему для варана было выбрано именно такое имя, не уточняется. Редакция 420on.cz, разумеется, не берется трактовать эмоции варана, однако опубликованное в сети фото новорожденного детеныша все-таки не демонстрирует особенной радости животного от выбора имени.

Камасутра в более привычном для многих значении – это известный древнеиндийский трактат, посвященный теме чувственных удовольствий.

Комодские вараны наиболее часто встречаются в Индонезии, где местные жители называют их «наземными крокодилами». Это самая большая из ныне существующих ящериц в мире, отдельные представители этого вида могут достигать более 3 метров в длину и весить более 80 килограммов. В данный момент комодские вараны находятся под угрозой исчезновения из-за хозяйственной деятельности человека.

Всего в прошлом году в пражском зоопарке родилось более 1,3 тысячи детенышей, в том числе слоненок Максимилиан, который является самым первым слоненком, рожденным в зоопарке.

2016-й год стал для зоопарка в Праге успешным не только с точки зрения потомства – прошлый год принес ему и рекордное количество посетителей за все 85 лет работы. В частности, пражский зоопарк по итогам года посетили более 1,4 миллиона человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2014 году, когда зоопарк насчитал более 1,3 миллиона посетителей.

Источник: iDNES

Рассказать всем:
Темы
Прага зоопарк
Читайте
по теме 
Новогодний фейерверк в Праге увидели тысячи людей: видео
02.01.2017 08:17 Общество
Новогодний фейерверк в Праге увидели тысячи людей: видео
1197 0
Видеорепортаж с концерта Дениса Мацуева в Праге
01.01.2017 13:32 Культура
Видеорепортаж с концерта Дениса Мацуева в Праге
510 0
Новогодняя ночь 2017 в Праге: вооруженная полиция, перекрытые дороги и скорая помощь
30.12.2016 12:39 Общество
Новогодняя ночь 2017 в Праге: вооруженная полиция, перекрытые дороги и скорая помощь
2173 0
Девушка получила шок от взрыва пиротехники в центре Праги
30.12.2016 11:28 Общество
Девушка получила шок от взрыва пиротехники в центре Праги
1415 0
Последние новости:
02
января
Полиция разыскивает украинский автобус, чудом избежавший столкновения с поездом в Чехии
02.01.2017 11:20 Общество
Полиция разыскивает украинский автобус, чудом избежавший столкновения с поездом в Чехии
1449 0
В Чехии остановили поезд из-за сообщения о бомбе
02.01.2017 10:54 Общество
В Чехии остановили поезд из-за сообщения о бомбе
870 0
Первая неделя нового года принесет в Чехию снег и метели
02.01.2017 09:54 Общество
Первая неделя нового года принесет в Чехию снег и метели
676 0
Новогодний фейерверк в Праге увидели тысячи людей: видео
02.01.2017 08:17 Общество
Новогодний фейерверк в Праге увидели тысячи людей: видео
1197 0
31
декабря
Польский самолет приземлился в Праге из-за угрозы бомбы
31.12.2016 06:56 Общество
Польский самолет приземлился в Праге из-за угрозы бомбы
1401 0
30
декабря
Новогодняя ночь 2017 в Праге: вооруженная полиция, перекрытые дороги и скорая помощь
30.12.2016 12:39 Общество
Новогодняя ночь 2017 в Праге: вооруженная полиция, перекрытые дороги и скорая помощь
2173 0
Девушка получила шок от взрыва пиротехники в центре Праги
30.12.2016 11:28 Общество
Девушка получила шок от взрыва пиротехники в центре Праги
1415 0
Прорыв в науке: в Чехии создали самый мощный в мире лазер
30.12.2016 11:21 Общество
Прорыв в науке: в Чехии создали самый мощный в мире лазер
1453 0
29
декабря
На Новый год в чешских горах будут идеальные условия для лыжников
29.12.2016 18:44 Общество
На Новый год в чешских горах будут идеальные условия для лыжников
715 0
Пражский Жижков вошел в список самых трендовых районов мира от Airbnb
29.12.2016 18:13 Общество
Пражский Жижков вошел в список самых трендовых районов мира от Airbnb
1917 0



Мобильная версия