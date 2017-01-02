Первая неделя нового года принесет в Чехию снег и метели

В первую неделю 2017 года в Чехии будет облачно, морозно и местами снежно. Со среды сильный ветер принесет с собой и метели.

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С этого понедельника холодный фронт будет проявляться в Чехии не только в виде морозов, как на прошлой неделе, но и станет сопровождаться снегопадами. Больше всего снега выпадет в горах, где в среду прогнозируется до 30 сантиметров новых снежных осадков, что в комбинации с сильным ветром принесет в горные регионы метели, рассказала метеоролог Чешского гидрометеорологического института Яна Гуйслова.

В понедельник максимальная температура днем составит от минус 3 до плюс 1 градуса, на высоте от тысячи метров – минус 2 градуса, однако к вечеру ощутимо похолодает. Во второй половине дня снег прогнозируется на юге Богемии, в Моравии и Силезии.

Во вторник дневная температура по стране будет колебаться в промежутке от минус 2 до плюс 2 градусов, в горах снег усилится, в низинах ожидаются смешанные осадки. Ветер также станет сильнее и достигнет 70 километров в час (19,5 метра в секунду), в горах – 90 километров в час (25 метров в секунду).

На большей части территории страны снег продолжится и в среду. В регионах ниже 400 метров над уровнем моря прогнозируются смешанные осадки и дожди. Максимальная дневная температура в Чехии составит плюс 4 градуса, ночью воздух охладится до минус 4. На вершинах гор ветер усилится до 110 километров в час (30 метров в секунду), однако ближе к вечеру начнет ослабевать.

С четверга небо над Чехией будет постепенно проясняться, однако морозы усилятся. Днем воздух прогреется до минус 3 –плюс 1 градуса, ночью температура упадет до минус 5. В пятницу ночные морозы достигнут минус 10 градусов, местами и минус 15, дневная температура будет колебаться в промежутке от минус 3 до минус 7.

На выходных на большую часть территории Чехии снова вернется облачная погода, морозы немного ослабнут. Днем воздух прогреется до нуля – плюс 5 градусов.

Источник: iNDES