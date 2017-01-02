В Чехии остановили поезд из-за сообщения о бомбе

Поезд следовал из Праги в Мюнхен. Пассажиров эвакуируют в чешском Бероуне, вокзал закрыт.

Чешская полиция проводит оперативные мероприятия в поезде, остановленном в Бероуне из-за угрозы взрыва бомбы. Проходит эвакуация пассажиров. Поезд направлялся в немецкий Мюнхен из Праги. Движение на железной дороге было остановлено, вокзал закрыт. По информации пресс-атташе Среднечешской полиции, в понедельник до полудня о бомбе сообщил аноним. На место выехал кинолог с собакой, натренированной специально на поиск взрывчатки.

По информации сайта Чешских дорог, ограничение движения между Бероунем и Карлштейном должно было продолжаться как минимум до 11:00. Поезд EC 354 Franz Kafka, направляющийся в Германию, по предварительным оценкам, опоздает на 120-140 минут. Задержки ожидаются и в графике внутренних рейсов в Чехии.

Обновление к 12:20

Полиция нашла подозреваемого, который угрожал бомбой в поезде. Из-за угрозы взрыва были эвакуированы 254 пассажира. В течение нескольких десятков минут движение по железной дороге было остановлено. После полудня поезд прошел проверку и продолжил следование по маршруту. При осмотре состава и пассажиров взрывчатка найдена не была. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы за распространение ложных сведений.

Источник: idnes.cz