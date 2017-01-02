Полиция разыскивает украинский автобус, чудом избежавший столкновения с поездом в Чехии

Водитель туристического автобуса из Украины въехал на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора, но успел вернуться назад в момент, когда приближался поезд.

Полиция Южноморавского края разыскивает водителя иностранного автобуса, который 31 декабря неоправданно рисковал на железнодорожном переезде в чешском городе Моравски-Писек. Несколько секунд отделяли автобус от мчащегося поезда. Съезжая с путей, автобус сломал шлагбаум.

Водитель иностранного туристического автобуса, направляющегося в Полешовице, заехал на переезд после 9:30 в момент, когда горел красный свет. Потом, когда начал закрываться шлагбаум, водитель сдал назад и повредил его. Спустя несколько секунд по путям промчался международный поезд EC 104 из Вены в Гдыню. Когда поезд проехал, автобус как ни в чем не бывало последовал дальше. Сейчас происшествие расследуется, водителя подозревают в причинении ущерба общественному оборудованию по причине халатности.

Согласно видеозаписи, которую получили полицейские, автобус был синего цвета с белой надписью «ПИЛИГРИМ», нанесенной кириллицей с правой стороны. Вероятнее всего, это был автобус международного туристического бренда Украины с регистрационными номерами на буквы BC.

Полиция просит свидетелей сообщить любую информацию об автобусе и его водителе по тел. 974 633 260 или на линию 158.

Policie pátrá po zřejmě ukrajinském autobusu, který v Moravském Písku vjel na železniční přejezd na červenou. Jen těsně se minul s vlakem. pic.twitter.com/rhL0ydxFil — Události Brno (@UdalostiBrno) 2 января 2017 г.

Источник: idnes.cz