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Чешские фирмы хотят трудоустроить тысячи украинцев, но есть препятствие

Чешские фирмы хотят трудоустроить тысячи украинцев, но есть препятствие

artyommm 1285 0
Правительство Чехии будут обсуждать возможность увеличения числа сотрудников консульства в Украине, чтобы появилась возможность обрабатывать больше заявлений для трудоустройства украинцев в ЧР.
Чешские фирмы хотят трудоустроить тысячи украинцев, но есть препятствие

Торговая палата ЧР уже обработала более двух тысяч заявлений чешских компаний, желающих принять на работу сотрудников из Украины. Таким образом, исчерпаны квоты до конца апреля. Выдача трудовых карт затягивается – почти три месяца уходит только на регистрацию заявления. 

По сведениям Торговой палаты ЧР, сроки бюрократических процедур, которые предшествуют приезду украинцев на работу в Чехию, постепенно становятся все длиннее и длиннее. Только на то, чтобы заявление на трудовую карту было зарегистрировано, в консульстве Чехии во Львове уходит до 86 дней. Причина кроется в том, что нынешнее количество сотрудников в консульстве не справляется с нынешним объемом работы. В палате считают, что если в консульство не направят дополнительных работников, то система в течение января-февраля полностью обрушится. 

В МИДе Чехии подтверждают тот факт, что спрос на сотрудников из Украины со стороны чешских компаний превышает возможности консульства. В правительстве будут обсуждать возможность увеличения числа сотрудников дипмиссии в Украине. Если предложение будет одобрено, то в Чехию сможет приехать на работу в два раза больше украинцев – более 7,5 тысяч человек. Вместе с тем профсоюзы выступают против того, чтобы украинцы занимали свободные рабочие места в Чехии.

Согласно официальной статистике за декабрь, в конце 2015 года в Чехии легально работало почти 42 тысячи украинцев. Сколько граждан Украины работает в стране нелегально, неизвестно. Премьер Богуслав Соботка знает, что агентства из Польши неофициально трудоустраивают украинцев в Чехии, и планирует заниматься этой проблемой.

В прошлом году было проведено исследование с целью узнать, сколько украинцев хотело бы навсегда покинуть родину. Оказалось, что 30% граждан Украины готовы эмигрировать ради лучших условий жизни и работы. 40% населения страны хотели бы временно пожить за границей. Каждый пятый из них допускает реквалификацию, чтобы найти работу в новой для себя отрасли.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
украинцы Украина работа в Праге работа Министерство иностранных дел консульство
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