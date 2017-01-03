Чешские фирмы хотят трудоустроить тысячи украинцев, но есть препятствие

Правительство Чехии будут обсуждать возможность увеличения числа сотрудников консульства в Украине, чтобы появилась возможность обрабатывать больше заявлений для трудоустройства украинцев в ЧР.

Торговая палата ЧР уже обработала более двух тысяч заявлений чешских компаний, желающих принять на работу сотрудников из Украины. Таким образом, исчерпаны квоты до конца апреля. Выдача трудовых карт затягивается – почти три месяца уходит только на регистрацию заявления.

По сведениям Торговой палаты ЧР, сроки бюрократических процедур, которые предшествуют приезду украинцев на работу в Чехию, постепенно становятся все длиннее и длиннее. Только на то, чтобы заявление на трудовую карту было зарегистрировано, в консульстве Чехии во Львове уходит до 86 дней. Причина кроется в том, что нынешнее количество сотрудников в консульстве не справляется с нынешним объемом работы. В палате считают, что если в консульство не направят дополнительных работников, то система в течение января-февраля полностью обрушится.

В МИДе Чехии подтверждают тот факт, что спрос на сотрудников из Украины со стороны чешских компаний превышает возможности консульства. В правительстве будут обсуждать возможность увеличения числа сотрудников дипмиссии в Украине. Если предложение будет одобрено, то в Чехию сможет приехать на работу в два раза больше украинцев – более 7,5 тысяч человек. Вместе с тем профсоюзы выступают против того, чтобы украинцы занимали свободные рабочие места в Чехии.

Согласно официальной статистике за декабрь, в конце 2015 года в Чехии легально работало почти 42 тысячи украинцев. Сколько граждан Украины работает в стране нелегально, неизвестно. Премьер Богуслав Соботка знает, что агентства из Польши неофициально трудоустраивают украинцев в Чехии, и планирует заниматься этой проблемой.

В прошлом году было проведено исследование с целью узнать, сколько украинцев хотело бы навсегда покинуть родину. Оказалось, что 30% граждан Украины готовы эмигрировать ради лучших условий жизни и работы. 40% населения страны хотели бы временно пожить за границей. Каждый пятый из них допускает реквалификацию, чтобы найти работу в новой для себя отрасли.

Источник: ceskatelevize.cz