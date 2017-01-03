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Сегодня дорожают билеты на поезда из пригорода в Прагу

Сегодня дорожают билеты на поезда из пригорода в Прагу

artyommm 572 0
Изменения касаются только некоторых маршрутов, на которых часть проезда можно было оплатить билетом на городской транспорт в Праге или «Литачкой» с предоплаченным купоном на Прагу.
Сегодня дорожают билеты на поезда из пригорода в Прагу

Проезд на пассажирских поездах между Прагой и некоторыми городами со вторника, 3 января, дорожает и при комбинировании билета Чешских дорог и «Литачки» с купоном на Прагу. «Литачка» будет «засчитываться» только до станции в зоне действия, где поезд останавливается, а не просто проезжает мимо. Изменения коснутся, например, поездов из Праги в Кладно, Вшетаты и Кралупы-над-Влтавой. Пражское транспортное предприятие Ropid, Министерство транспорта и Чешские дороги успели договориться об этом изменении к концу года.

До сегодняшнего дня, например, пассажиры с «Литачкой» и предоплаченным купоном на Прагу или билетом на пражский транспорт, переезжая из Кладно в столицу, могли купить билет только Чешских дорог от Кладно до станции Прага-Рузыне, а дальше оплата проезда происходила по городскому билету. Но поезд там не останавливался, поэтому теперь нужно будет покупать билет от Праги до Велеславина.

В целом проезд подорожает на несколько крон: если раньше билет на поезд из Кладно до Праги обходился в 35 крон, то теперь – 39 крон. Еще большая разница в процентном соотношении будет действовать на короткие переезды: например, из Гостивице до Праги нужно будет платить не 15 крон, а 19, и это подорожание на 26,7%.

Изменения касаются следующих железнодорожных маршрутов: Кладно-Прага, Прага-Вшетаты, Прага – Роуднице-над-Лабем, Прага – Лыса-над-Лабем и Прага-Штети. В остальных поездах пассажиры не могли воспользоваться для частичной оплаты проезда билетом на городской транспорт в Праге. Об изменениях пассажирам сообщили в последний момент: новость опубликовали на официальном сайте Ropid только в понедельник, 2 января.

Источник: idnes.cz

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Темы
поезда транспорт Транспортное предприятие Праги Прага Кладно
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