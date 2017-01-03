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Чешский повар накормил коллег марихуаной

Чешский повар накормил коллег марихуаной

Vlada Marsheva 920 0
Шутка чешского повара не удалась: вместо веселья три женщины попали в больницу, а дело теперь расследует полиция.
Фото: pixabay.com
Чешский повар накормил коллег марихуаной

Повар в одном из чешских ресторанов в Литомержицком крае приготовил для своих коллег из обслуживающего персонала необычный ужин: спагетти с марихуаной. После трапезы три женщины попали в больницу, а неудавшуюся шутку 36-летнего чеха теперь расследует полиция.

Мужчина сразу же признался в содеянном. По его словам, он просто хотел, чтобы его коллеги повеселились, поэтому немного «сдобрил» блюдо марихуаной, как приправой.

«Врач подтвердил содержание каннабиноидов в моче госпитализированных женщин. Одну из них выписали из больницы в тот же день, двум другим было так плохо, что они провели в больнице 2 дня», – рассказала пресс-секретарь полиции Павла Кофрова.

Полицейские продолжают расследовать дело. Сейчас они ожидают результатов токсикологической экспертизы.

Повара обвиняют в распространении токсикомании, за что ему в худшем случае может грозить до 3 лет тюрьмы.

Источник: idnes.cz

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Темы
марихуана рестораны Чехия
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