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Чех случайно представился при ложном сообщении о бомбе

Чех случайно представился при ложном сообщении о бомбе

Vlada Marsheva 883 0
Развлекаясь в новогоднюю ночь, пьяный чех хотел оставить в полиции анонимное сообщение о бомбе, но случайно представился своим настоящим именем.
Фото: pixabay.com
Чех случайно представился при ложном сообщении о бомбе

В новогоднюю ночь выпивший чех позвонил в полицию и сообщил о том, что в городе Плоужнице в ближайшее время взорвется бомба. Задержать мужчину не составило труда: он нечаянно назвал по телефону свое настоящее имя.

«34-летний мужчина из города Ческа-Липа позвонил в полвторого ночи на линию 158 и сообщил, что в Плоужнице установлено взрывное устройство. Во время разговора он неожиданно представился полицейским своим настоящим именем», – рассказала пресс-секретарь ческолипской полиции Ивана Балакова.

Полиция практически сразу же нашла «анонима» в одном из местных ресторанов. Он на месте признался в том, что намеренно сообщил о ложной тревоге. Мужчина был настолько пьян, что полицейским пришлось отвезти его в вытрезвитель.

Когда мужчина протрезвел, его ожидал допрос в полиции. Теперь полицейские решают, как с ним поступать дальше. Никакого взрывного устройства в Плоужнице, как и ожидалось, не нашли.

Вчера еще одно сообщение о заложенной в поезде бомбе поступило в пражскую полицию. Из-за него международный поезд Прага-Мюнхен остановили, а вокзал в Бероуне на несколько часов был закрыт.

Источник: idnes.cz

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Темы
бомба полиция Чехия
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