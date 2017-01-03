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Ночь желаний: сегодня в Чехии будет виден метеоритный дождь

Ночь желаний: сегодня в Чехии будет виден метеоритный дождь

Vlada Marsheva 1124 0
Сегодня ночью в Чехии можно будет наблюдать до 60 падающих звезд в час без специальных приспособлений.
Фото: shutterstock.com
Ночь желаний: сегодня в Чехии будет виден метеоритный дождь

Первым значительным астрономическим явлением в этом году крупнейший метеоритный дождь Квадрантиды, который проходит с 1 по 10 января. Лучшие условия для наблюдения за метеоритным дождем, по словам астрономов, сложатся именно сегодня ночью.

В идеале наблюдать за падающими звездами рекомендуют на темном небе – вдали от городов, а лучше всего – в горах. В таких условиях можно будет увидеть до 60 метеоритов в час. Следующие благоприятные условия для наблюдения за метеоритным дождем Квадрантиды сложатся лишь через два года.

В этом году астрономическим наблюдениям будет благоприятствовать и Луна: она не помешает своим светом. Для того чтобы увидеть падающие звезды, сегодня не нужны будут никакие приспособления: только теплая одежда для морозной ночи. Лучше всего наблюдать за метеоритами лежа, поэтому знатоки рекомендуют взять с собой спальный мешок и туристический коврик.

Название «Квадрантида» метеоритный поток получил в честь места нахождения на небосводе – созвездия Настенного Квадранта, не включенного в современный список Международного астрономического союза.

Источник: denik.cz

 

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Темы
метеорит астрономия Чехия
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