В 2017 году в Чехии появятся инновационные лекарства от тяжелых болезней

Таблетка, которая заменяет сразу несколько других, инъекции против холестерина или гормональное лечение рака груди – все это новинки, которые будут выписывать чешские врачи пациентам в 2017 году.

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В этом году чешским пациентам будут доступны новые препараты, которые выведут лечение тяжелых болезней на новый уровень. Например, тяжелобольные пациенты с нарушениями метаболизма либо после инфаркта или инсульта будут получать новые инъекции, которые позволят снизить уровень холестерина на 50%.

Ежегодно в Чехии случается 23 тысячи только инфарктов. Лечение одного пациента с помощью новых инъекций обойдется приблизительно в 200 тысяч крон в год. Это внушительная сумма, но страховые компании должны будут выделять на новые лекарства больше денег, информирует издание Mladá fronta Dnes.

Также страховщики должны будут покрывать инновационное гормональное лечение рака груди, которое характеризовало себя как более щадящее, чем химиотерапия. Лекарство блокирует половые гормоны, которые стимулируют рост опухоли. По словам онколога Любоша Петружелки, гормональное лечение рака груди, которым страдает 70 тысяч женщин в Чехии, станет переломным моментом в медицине.

Новшество ожидает и диабетиков, которых в Чехии живет больше 800 тысяч. До сих пор им выписывали несколько разных препаратов. Иногда пациенты путали лекарства, чем снижали эффективность лечения. Теперь им будут назначать только одно лекарство, которое будет включать в себя вещества для снижения сахара, веса и компоненты против других осложнений болезни.

Источник: Rozhlas.cz