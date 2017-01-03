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Чешский таксист подвез вора с награбленным прямо в полицию

Чешский таксист подвез вора с награбленным прямо в полицию

Vlada Marsheva 937 0
Таксист в Чехии догадался, что его клиент оказался вором, и отвез его после преступления в полицейский участок.
Фото: pixabay.com
Чешский таксист подвез вора с награбленным прямо в полицию

В ночь на вторник 27-летний мужчина из чешского города Простеёва вызвал такси, чтобы доехать на нем к месту ограбления в ближайшем населенном пункте. Когда клиент вернулся с награбленными вещами, таксист все понял и отвез его прямо в полицию.

«Преступник попросил таксиста, чтобы он его немного подождал. Примерно через 20 минут он позвонил водителю и попросил ждать его в немного отдаленном месте. Мужчина вернулся в машину с бензиновой электростанцией, 20-метровым кабелем, 11 бутылками алкоголя и другими мелкими вещами», – сообщил пресс-секретарь полиции Простеёва Франтишек Коржинек.

Клиент сложил все вещи в автомобиль и попросил таксиста отвезти его по другому адресу в Простеёве. 22-летний таксист понял, что имеет дело с вором, и вместо указанного адреса подвез его прямо в простеёвскую полицию. Здесь мужчину вместе с его поклажей и задержали полицейские.

На допросе мужчина признался, что он действительно украл вещи из строительной бытовки и грузового автомобиля во дворе. Стоимость украденных вещей составила примерно 7350 крон.

Во время расследования полицейские определили, что подозреваемый мужчина в апреле прошлого года уже был осужден за подобное преступление Областным судом Простеёва. Он получил условное наказание в виде лишения свободы до декабря 2017 года. В случае нового суда мужчине грозит до 3 лет тюрьмы.

Источник: Novinky.cz

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Темы
полиция ограбление такси Чехия
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