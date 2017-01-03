В чешской клинике ЭКО двум женщинам подменили эмбрионов

Случай уже расследует Государственный институт по контролю лекарственных препаратов.

В чешской клинике во время искусственного оплодотворения двум женщинам подменили эмбрионов. Случай уже расследует Государственный институт по контролю лекарственных препаратов. По словам его пресс-атташе Луции Пршинесдомовой, речь шла о частной ошибке.

О случившемся первым написал сайт Blesk.cz. Подмену уже официально подтвердили, ошибка не носит систематический характер и была совершена единожды. Госинститут сейчас пытается выяснить, не происходили ли подобные инциденты в прошлом. Пока неизвестно, какие последствия ожидают клинику, где раскрылась подмена эмбрионов. Госучреждение узнало об ошибке в середине декабря прошлого года и теперь проводит проверки в клинике на соблюдение закона о человеческих тканях и клетках.

Критики утверждают, что искусственное оплодотворение превратилось в прибыльный бизнес для Чехии. В нем задействован и фонд Hartenberg, который управляет деньгами вице-премьера и главы ANO Андрея Бабиша. Ежегодный оборот в отрасли может составлять 4 млрд крон. Расходы обязательного медицинского страхования достигают сотен миллионов крон.

Ежегодно в Чехии с помощью искусственного оплодотворения рождается более 5 тысяч детей. На сегодняшний день их общее количество среди населения страны превышает 100 тысяч человек. Еще тысячи детей, зачатых в чешских клиниках, живут сейчас за границей.

Источник: lidovky.cz