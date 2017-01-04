В Чехию пришел птичий грипп

Вирусом оказались заражены дикие лебеди в Моравском Крумлове и десятки индеек на малых подворьях в южноморавском городе Иванчице.

В Чехии подтвердили случаи заражения птичьим гриппом. Новость о птичьем гриппе в Чехии подтвердили в Министерстве сельского хозяйства. Министр Мариан Юречка срочно собрал пресс-конференцию.

По информации Государственного ветеринарного управления, в Моравском Крумлове погибли дикие лебеди, а также индейки в Иванчице в Южноморавском крае. Причиной стал вирус – высокопатогенный птичий грипп, представляющий опасность и для человека.

В Иванчице в районе Брно вирусом оказались заражены 20 птиц, их уже истребили. В Моравском Крумлове в районе Зноймо еще 100 птиц с частных подворий будут уничтожены. В обоих случаях речь идет об изолированных подворьях.

«Чехия была последней страной в Центральной Европе, где еще не был диагностирован птичий грипп. Но это был только вопрос времени», – заявил на пресс-конференции министр.

Зоны, где был выявлен птичий грипп, будут объявлены очагом распространения вируса. В радиусе 3-10 км от них будет действовать запрет на вывоз и продажу птиц. Министерство подтвердило информацию о том, что речь идет об опасном для людей высокопатогенном вирусе типа H5. Сейчас ведется проверка людей, которые контактировали с зараженными птицами.

В конце декабря известия о птичьем гриппе пришли из Словакии. Согласно информации от словацкого Министерства сельского хозяйства, вирус обнаружили на частном подворье, продукция которого не предназначалась для продажи.

В Германии с ноября прошлого года было истреблено более 250 тысяч птиц. Вирус H5N8 там впервые подтвердился в начале ноября – у мертвой дикой утки, которую обнаружили на берегу озера на юге страны.

Ранее птичий грипп был выявлен на фермах в Австрии, Голландии, Франции, Польше, Венгрии и Хорватии. Впервые этот вирус был открыт в Гонконге в 1997 г. С тех пор он сначала распространялся преимущественно по Азии, а затем и по всему миру.

Источник: idnes.cz